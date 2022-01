EUR/USD : l’IPC US sera décisif pour le marché

Points-clés de l’article sur l’EUR/USD :

Le marché est dans l’attente des chiffres sur l’inflation américaine

La sortie de l’ EUR USD de son triangle donnera le tempo

L’EUR/USD s’est légèrement ressaisi mardi à la suite de l’audition du président de la Fed devant la commissaire bancaire du Sénat, Jerome Powell n’ayant rien indiqué de nouveau concernant la normalisation de la politique monétaire par rapport aux dernières « Minutes » publiées la semaine dernière. Powell a confirmé que la banque centrale cessera d’étendre son bilan fin mars, puis qu’elle procédera à des hausses des taux et réduira la taille de son bilan.

Le dollar n’a pas profité de ces annonces qui étaient déjà prévues par les marchés, les opérateurs tablant sur 3 à 4 hausses des taux de la banque centrale cette année. Le dollar a donc légèrement reculé en attendant les chiffres sur l’inflation cette après-midi.

Les données sur l’IPC seront cruciales pour les marchés étant donné que la Fed est coincée par l’inflation. Compte tenu des préoccupations politiques concernant l'inflation aux États-Unis, la Fed n'aura d'autre choix que d'accélérer la normalisation de sa politique si l'inflation continue d'être plus persistante que prévu. Le consensus prévoit une inflation annuelle de 7,0% en décembre et une inflation de base de 5,4%.

Après les données sur l’inflation, les opérateurs de marché surveilleront de plus loin les ventes au détail, la production industrielle et l’indice de l’Université du Michigan sur la confiance des consommateurs vendredi.

Graphique 4 heures du cours de l’EUR/USD réalisésur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, le cours de l’EUR/USD continue de consolider à l’intérieur du triangle ascendant qu’il forme depuis début décembre. Les perspectives sont techniquement neutres à l’intérieur de ce triangle. Elles deviendraient haussières en cas de sortie par le haut et baissières en cas de sortie par le bas.

Une inflation supérieure aux attentes et/ou un ton plus hawkish de la Fed renforceraient les anticipations de hausse des taux, ce qui devrait soutenir le dollar et donc faire pression sur le taux de change. A l’inverse, une inflation inférieure aux attentes et/ou un ton pas plus hawkish de la Fed qu’en ce moment devraient faire pression sur le dollar et donc soutenir le taux de change.

