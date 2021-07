CAC 40 SENTIMENT CLIENT IG : Les traders sont à l'achat CAC 40 pour la première fois depuis juil. 09, 2021 09:00 GMT lorsque CAC 40 se négociait à 6 535,80.

RT @DeItaone: *US Commerce Jun Retail Sales +0.6%; Consensus -0.4% *US Jun Retail Sales Ex-Autos +1.3% *US Jun Retail Sales, Ex-Autos & E…

#forex #Dollar #EURJPY MM Forex : Le dollar soutenu, l'euro sur un support clé face au yen https://www.dailyfx.com/francais/actualite_forex_trading/fondamentaux/actualite_forex/2021/07/16/Morning-Meeting-Forex-Les-devises-refuges-soutenues-EURJPY-Test-dun-support-important--.html

https://t.co/0IuSenVNm3

RT @DeItaone: *Powell: Bar for Fed to Begin Tapering Asset Purchases Is 'Still a Ways Off'

#EURUSD #forextrader EUR/USD : Sous 1,1882, la pression est baissière avec 1,1704 en ligne de mire https://t.co/J8JMbo3S88

RT @DeItaone: OPEC SAYS WORLD OIL DEMAND TO RISE BY 3.28 MILLION BARRELS PER DAY TO 99.86 MILLION BPD IN 2022 – MONTHLY REPORT OPEC SAYS…

#USDCAD #forex USD/CAD : En passe de franchir la MM200. Surveiller la clôture. https://t.co/QsougZKL7d

#EURJPY #forexsignals EUR/JPY : L'euro revient sur sa droite de support à 129,60 juste au-dessus de la MM200 https://t.co/XP3usfmQwz

#forex #eurchf MM Forex : Le variant delta accentue la demande du yen, dollar et franc suisse https://www.dailyfx.com/francais/actualite_forex_trading/fondamentaux/actualite_forex/2021/07/15/Morning-Meeting-Forex-La-variante-Delta-limite-leffet-Powell-EURCHF-sous-pression--.html