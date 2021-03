Dow Jones SENTIMENT CLIENT IG : Nos données montrent que les traders sont à l'achat moins depuis janv. 06 lorsque Dow Jones se négociait à 30 872,60.

Couple Taux-Actions : réunion importante pour la #Fed cette semaine Dernière analyse via @MagazineCapital @GallantNicolas1 https://t.co/WsnIgTLkj7

RT @CNBCnow: Germany, Italy, and France suspend AstraZeneca vaccine amid blood clot fears https://t.co/BmOVmu2ABI

Un "argument" de plus pour la BCE et l'accroissement des achats d'actifs via le PEPP au Q2 https://t.co/MGsWglAa5V