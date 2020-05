ARGENT : Le métal blanc brille à nouveau

Points clés de l’article :

L’argent profite des bonnes nouvelles venant des différents plans d’aides aux secteurs économiques et de la reprise en Chine.

La Chine va renforcer sa politique économique et poursuivre ses efforts pour abaisser les taux d’intérêts des prêts, a déclaré le gouverneur de la banque populaire de Chine (BPC). Renforçant les attentes de nouvelles mesures de soutien de la part de Pékin pour relancer une économie ravagée par la crise sanitaire.

Le mois de Mai devrait marquer la fin de la récession la plus courte mais également la plus profonde de l’histoire récente en partie parce que les mesures de relance implémentées depuis mars n’ont jamais été aussi massives et rapides dans leur mise en place. Ce qui explique que chaque classe d’actifs rebondit vers les niveaux d’avant crise.

L’argent très utilisé dans l’industrie suit le mouvement et profite des plans d’aide pour le secteur aéronautique ou automobile. L’Allemagne a annoncé hier une aide à la compagnie aérienne Lufthansa et la France doit annoncer son plan aujourd’hui pour le secteur automobile et dans les prochains jours pour le secteur aéronautique.

Dans le même temps, le nombre de cas de coronavirus continue à diminuer et la deuxième vague tant redoutée ne semble pour l’instant pas se manifester. La reprise économique semble donc sur de bons rails. La force de ce rebond ne sera connu que dans quelques semaines et déterminera certainement la tendance à long terme.

Les cours consolident sous la résistance à 17,65 USD

Les cours de l’argent sont presque revenus sur les cours d’avant crise du coronavirus. La reprise débutée le 19 mars s’est faite en deux temps avec une consolidation entre le 15 avril et le 8 mai. Le franchissement d’une oblique légèrement baissière a permis aux cours de tester la résistance à 17,65 USD qui correspond au plus haut du mois de mars.

Depuis une semaine avec un RSI en zone de surachat les cours sont en consolidation sous cette droite horizontale. Tant que l’on reste au-dessus du support à 16,50 USD ( seuil de support hebdomadaire en 2019 et début 2020) la tendance reste haussière. La moyenne mobile à 20 périodes est orientée à la hausse. En cas de franchissement de la résistance à 17,65 USD les cours pourraient rejoindre le plus haut de 2020 à 18,95 USD.

