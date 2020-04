Les prix des barils de pétrole rechutent – les capacités de stockage proches de la saturation

Points-clés de l’article sur le pétrole WTI :

Les stocks de pétrole proches de la saturation

Goldman Sachs prévoit des stocks de pétrole pleins d’ici 3 semaines

Le pétrole WTI reprend sa dynamique baissière

Les stocks de pétrole proches de la saturation

Les cours de pétrole rechutent fortement ce lundi après avoir bien rebondi mercredi et jeudi. Le cours du WTI cède environ 30% depuis l’ouverture des marchés en raison des craintes sur les capacités de stockage.

En effet, les stocks mondiaux de pétrole se remplissent de plus en plus et arrivent proches de leurs pleines capacités. Les pays sont obligés de faire le plein de pétrole alors que les mesures de confinement ont provoqué une chute de 30% de la consommation mondiale de pétrole selon l’agence internationale de l’énergie (AIE). En outre, la consommation de pétrole aux Etats-Unis a chuté à son niveau le plus bas depuis les années 90 et la consommation d'essence à des niveaux observés pour la dernière fois à la fin des années 60.

Selon Goldman Sachs, les stocks de pétrole dans le monde pourraient être pleins au cours des trois prochaines semaines, exposant ainsi les cours de pétrole à un nouveau crash en territoire négatif.

Etat des stocks de pétrole dans le monde :

Cette situation inédite fait chuter les prix du brut Brent de 70% depuis le début de l’année et du brut WTI de 80%. Le WTI est davantage sous pression que le Brent étant donné les stocks déjà pleins dans plusieurs Etats américains.

Le pétrole WTI reprend sa dynamique baissière

Sur le plan de l’analyse technique, le WTI présente des perspectives baissières depuis cette nuit après avoir rejoint sa ligne oblique baissière d’avril et la baisse du stochastique. Le premier support majeur à surveiller sera le seuil psychologique à 10$, puis le plus bas du 21 avril à 7,50$.

Un rebond au-dessus de l’oblique baissière permettrait d’envisager un rebond de moyen terme des cours de pétrole. Les seuils psychologiques à 20 et 30 dollars seraient les premières résistances majeures.

Sur le long terme, les cours de pétrole devraient rester sous pression en attendant la réouverture des économies européennes et américaines. Les déconfinements seront clés pour un rebond durable de l’or noir.

Découvrez nos prévisions de long terme des autres marchés dans nos guides prévisionnels.

Graphique 4 heures du cours du pétrole WTI réalisé sur ProRealTime :

POURSUIVRE VOTRE LECTURE

https://www.dailyfx.com/francais/guides-de-trading-gratuits?ref-author=Aufrand