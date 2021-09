DAX : L’indice consolide horizontalement avant la BCE et l’élection générale

Points clés de l’article :

Le débat à la BCE inquiète les investisseurs

Des signes de faiblesse à court terme sur l’indice allemand

Le débat à la BCE inquiète les investisseurs

Les actions ont reculé en Asie et en Europe mercredi, après une séance morose à Wall Street, où la faiblesse des données sur l'emploi et les inquiétudes liées à la pandémie ont pesé sur le sentiment général.Les investisseurs sont mitigés, la BCE s'apprêtant à ralentir ses mesures de relance d'urgence. De plus, les préoccupations en matière de valorisation pèsent sur les actions après que Morgan Stanley ait réduit sa recommandation sur les actions américaines à sous-pondérer, citant des "risques surdimensionnés" pour la croissance jusqu'en octobre.

Mardi, les traders américains sont rentrés du week-end de la Fête du travail pour une semaine de données économiques relativement légères, après que le dernier grand indicateur économique, le rapport sur l'emploi du mois d'août, ait été plus faible que prévu vendredi dernier. Il semble que les marchés américains s'inquiètent du fait que la reprise post-pandémique espérée soit un peu moins dynamique que prévu.

La volatilité devrait s'accentuer dans les jours et les semaines à venir, après que les actions aient progressé tout au long de l'été, aidées par des bénéfices plus élevés que prévu de la part des grandes entreprises et par les indications de la Réserve fédérale selon lesquelles la banque centrale prévoit de maintenir des taux d'intérêt bas.

La perspective de la réunion de la BCE demain inquiète aussi les investisseurs. La BCE va lancer son débat sur le "tapering" alors que l'inflation atteint son plus haut niveau depuis 10 ans. Le discours de Lagarde sera analysé de près mais des indications d’une réduction plus agressive du programme d’achats d’actifs ne seraient pas un bonne nouvelle.

Par ailleurs la sortie de l’organisation mondiale de la santé n’est pas faite pour rassurer. Le virus Covid-19 est probablement "là pour rester avec nous", car il continue de muter dans les pays non vaccinés du monde entier et les précédents espoirs de l'éradiquer s'amenuisent, ont déclaré mardi des responsables de la santé mondiale.

Le 26 septembre se dérouleront les élections an Allemagne où une nouvelle ère commencera avec le départ d’Angela Merkel. L’incertitude du résultat n’est pas fait pour rassurer. Ci-joint l’évolution de l’indice avant et après l’élection en Allemagne en moyenne sur 15 élections :

Des signes de faiblesse à court terme sur l’indice allemand

L’indice n’est pas parvenu à plusieurs reprises à dépasser la résistance à 16 000 points mais reste soutenu comme l’indique les mèches basses sur le chandeliers japonais au-dessus des 15 600 points. Cependant, les deux séances baissières d’hier et aujourd’hui fragilisent la configuration avec le risque d’une correction à court terme plus marquée vers le support à 15 420 points.

Tant que les prix restent au-dessus de ce niveau et de la moyenne mobile à 200 périodes la tendance de moyen terme reste positive.

Evolution du DAX en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE