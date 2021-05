SP500, NASDAQ : Malgré l’emploi, la progression des indices US se poursuit

Points clés de l’article :

Des mauvais chiffres sur l’emploi créditent la politique accommodante de la Fed

Les indices S&P 500 et Nasdaq sont en hausse à l’ouverture ce vendredi, après que le rapport sur l'emploi d'avril ait été fortement décevant, ce qui a amené les investisseurs à repenser les types d'actions sur lesquelles ils misent.

Le département du travail a déclaré que les emplois non agricoles n'ont augmenté que de 266 000 en avril, ce qui est bien inférieur au million que les économistes attendaient, selon Dow Jones. Le taux de chômage a atteint 6,1 % le mois dernier, dans un contexte de pénurie croissante de travailleurs disponibles, ce qui est supérieur aux prévisions de 5,8 %. Dans le même temps, le total initialement estimé de 916 000 pour le mois de mars a été revu à la baisse, à 770 000.

Des chiffres très décevants donc mais qui ont conduit Le rendement des obligations du Trésor à 10 ans à baisser de 5 points de base après le rapport, déclenchant une réaction volatile du marché et la rotation des investisseurs.

D'une part, le rapport va dans le sens d’une poursuite accommodante de la Fed qui soutient les actions et a poussé les investisseurs à se débarrasser des actions les plus endettées. Les actions de Goldman et de Bank of America ont chuté par exemple.

D'un autre côté, la baisse des taux a fait bondir les actions technologiques, ce qui a renforcé l’appétit pour les actions du S&P 500 et du Nasdaq. Facebook, Amazon, Netflix, Alphabet et Apple ont tous bondi de plus de 1 % dans les premiers échanges.

Cela rétablit une tendance observée plus tôt dans l'année, où les valeurs de croissance évoluaient à l'inverse des taux d'intérêt. Plusieurs facteurs sont en jeu. Lorsque les taux augmentent, les investisseurs se débarrassent des valeurs technologiques en faveur d'actions plus liées à la croissance économique, comme les banques. De plus, les investisseurs pensent que la hausse des taux touchera surtout les valeurs de croissance, car elle réduit la valeur de leurs bénéfices futurs. Maintenant que les taux baissent à nouveau, les investisseurs ont estimé qu'il était prudent de revenir sur les valeurs technologiques.

SP500 : Nouveau record historique

Le SP500 établit un nouveau record historique à l’ouverture de Wall Street franchissant le précédent à 4219. L’indice revient au-dessus de la moyenne mobile ascendante à 13 périodes et peut donc poursuivre sa progression. Tant que les cours se situent au-dessus de la moyenne mobile à 34 périodes la tendance reste haussière.

Toutefois, le RSI semble dessiner une divergence baissière émettant une alerte d’épuisement de la hausse même s’il faudra attendre une confirmation par les prix.

Evolution de l’indice SP500 en données quotidiennes :

Nasdaq : L’indice technologique retrouve la faveur des investisseurs

L’indice technologique reprend le chemin de la hausse après une correction qui aura duré 7 séances et a vu un retracement classique de 38,2% de la précédente hausse. Le Nasdaq a établi un double creux les 4 et 6 Mai qui sert de support à 13 393. Tant que l’on reste au-dessus, les cours peuvent se diriger vers les plus hauts historiques à 14 078 et la tendance reste haussière.

En cas de retour et de rupture du support, l’indice pourrait accentuer sa correction vers un retracement de 50% voire de 61,8%.

Evolution de l’indice Nasdaq en données quotidiennes :

