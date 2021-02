DAX30 : L’indice rebondit sur les 13820 points

Points clés de l’article :

Des perspectives à moyen terme toujours favorables

L’indice maintient sa tendance haussière

En dépit d'une profonde incertitude quant à la recrudescence des cas de coronavirus et à l'impact des nouvelles variantes de la maladie, les hauts fonctionnaires de la Commission européenne ont exprimé jeudi un optimisme prudent quant à la reprise des économies européennes dans le courant de l'année et en 2022.

Dans ses prévisions économiques intermédiaires d'hiver, l'organe exécutif de l'Union européenne prévoit que la croissance dans les 19 nations utilisant l'euro atteindra 3,8 % cette année et l'année prochaine après une chute de 6,3 % en 2020. La croissance dans l'ensemble des 27 pays de l'UE devrait atteindre 3,7 % en 2021 et 3,9 % l'année prochaine.

Des données modérément optimistes qui interviennent le lendemain d’un discours de Christine Lagarde confirmant une politique accommodante dans les mois à venir.

La gouverneur de la Banque centrale européenne ne voit pas la montée de l'inflation comme une préoccupation. Elle a déclaré que l'inflation ne convergeait pas vers son objectif à moyen terme, ce qui indique qu'elle souhaite maintenir une politique accommodante. C'est un léger changement de ton par rapport aux dernière déclarations, lorsque la banque européenne avait suggéré qu'il n'y aurait peut-être pas besoin d'utiliser la totalité de l'enveloppe du PEPP si les conditions de financement restaient favorables.

Les investisseurs sont donc pris entre des préoccupations à court terme avec la prolongation des confinements en Allemagne comprenant les restrictions de déplacement aux frontières et les conditions financières qui vont rester favorables à moyen terme.

L’indice maintient sa tendance haussière

L’indice DAX repart à la hausse après avoir rebondi sur sa moyenne mobile à 34 périodes. Les cours évoluent dans une tendance haussière au-dessus d’une oblique ascendante et ont refranchi la moyenne mobile à 13 périodes. Le scénario principal reste donc à la hausse vers de nouveaux sommets.

Une clôture sous la MM34 donnerait le signal d’une correction vers cette oblique et la tendance ne serait remise en cause si et seulement si l’indice venait casser ce soutien.

Evolution de l’indice DAX30 en données quotidiennes :

