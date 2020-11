Indices : une correction en vue – CAC 40 : l’indice cède du terrain

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les Bourses européennes ont terminé en hausse mercredi, la confirmation de l'efficacité du candidat vaccin de Pfizer et BioNTech contre le coronavirus ayant encouragé la prise de risque après un début de séance prudent.

Neuf jours après avoir fait état d'une efficacité de 90% de leur vaccin expérimental selon les premiers résultats d'essais chez l'homme, Pfizer et BioNTech ont annoncé que l'analyse des résultats définitifs montrait une efficacité de 95% et qu'ils demanderaient dans les prochains jours une autorisation de mise sur le marché aux autorités américaines.

Cette perspective, qui entretient l'espoir d'une levée des mesures sanitaires et d'une reprise de l'activité économique au cours des prochains mois, a relégué au second plan les derniers chiffres pourtant préoccupants de la pandémie : selon le décompte de Reuters, le bilan mondial quotidien des décès dus au coronavirus a atteint un nouveau pic avec 10.816 morts recensés en 24 heures.

Wall Street clôture en baisse à cause des cas de coronavirus

Wall Street termine en baisse de 1,16% mercredi, les espoirs liés aux annonces de Pfizer, la semaine dernière, et Moderna, lundi, ayant été occultés par la progression de l'épidémie qui donne peu de signes de recul.

Wall Street avait pourtant ouvert en hausse, soutenue par les espoirs de progrès dans la lutte contre l'épidémie de nouveau coronavirus et par l'annonce de la levée de l'interdiction de vol du 737 MAX de Boeing, cloué au sol depuis mars 2019.

La hausse du nombre de cas de contamination, qui ne se dément pas de par le monde, a fini par avoir raison de l'optimisme manifesté par les intervenants et les indices sont passés en territoire négatif, un repli qui s'est accentué en fin de séance.

Par conséquent, le Dow Jones, a perdu 1,16% à 29 438,42 points. Le Nasdaq a reculé de 0,81% et le S&P-500a perdu 1,16%.

Privé de son attrait de valeur refuge par les bonnes nouvelles sur le front des vaccins, le dollar s'achemine vers une cinquième séance consécutive de baisse : l'indice mesurant ses fluctuations face à un panier de référence recule de 0,14% et se rapproche du plus bas de plus de deux mois touché mercredi dernier.

Le marché pétrolier reste bien orienté après les annonces de Pfizer et BioNTech, une tendance que la hausse des stocks de brut aux Etats-Unis, moins forte qu'anticipé, n'a pas remis en cause.

Le Brent gagne 1,92% à 44,59 dollars le baril et le brut léger américain WTI 1,47% à 42,04 dollars.

Les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis ont augmenté de 768.000 barils la semaine dernière selon les chiffres de l'Energy Information Administration (EIA) alors que le consensus Reuters les donnait en hausse de 1,7 million de barils.

GRAPHIQUE DU JOUR –CAC 40 : une correction à prévoir

Sur ce graphique, nous pouvons voir la formation d'une divergence baissière sur RSI, ainsi une incursion sous les 5 425 points validerait ce scenario. Un repli est nécessaire à court terme car la dynamique de cette hausse n'est pas soutenable dans le temps, les marchés ont besoin de consolider.

Une rupture du support conduirait à une correction vers les 5 250 points puis 5 100 points en cas de forte accélération. Toutefois, le flux reste haussier et impulsif, le CAC à les capacités de terminer l’année en beauté après un léger repli. Une nouvelle jambe de hausse permettrait de rallier les 5 650 points dans les semaines à venir.

