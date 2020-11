Wall Street : Le Dow Jones explose à la hausse, le Nasdaq en mauvaise posture

Points-clés de l’article sur Wall Street :

Les valeurs cycliques explosent à la hausse après les résultats encourageants sur vaccin de Pfizer et BioNTech

Le Dow Jones pourrait continuer à surperformer à court terme , le Nasdaq 100 à sous-performer

Le Dow Jones et le S&P 500 haussiers, le Nasdaq 100 consolide

Wall Street a bondi à l'ouverture des marchés lundi, inscrivant même des records, après que Pfizer et BioNTech ont annoncé que leur vaccin collaboratif contre le COVID-19 était efficace à plus de 90% selon les premières données d'une vaste étude. Les investisseurs ont cependant rapidement pris des bénéfices, les indices ayant terminé beaucoup plus bas que leur plus haut de séance.

Les investisseurs ont également délaissé les actions de croissance au profit des actions de valeur/cycliques/petites capitalisations. Le Dow Jones Industrial s’est adjugé 3,0% et le Russell 2000 3,7% tandis que le Nasdaq 100 s’est plié de 2,2%. L’écart de performance entre le Dow Jones et le Nasdaq 100 était donc de 5,5% hier ! Une première depuis 2001.

Les secteurs de l'énergie (+14,2%) et de la finance (+8,2%) ont terminé en très forte hausse, grâce à la hausse des cours de pétrole et à la pentification de la courbe des taux grâce au regain d'optimisme sur les perspectives économiques. A l’inverse, les actions qui ont profité de la crise, à savoir les secteurs de la consommation discrétionnaire (-1,6%), des technologies de l'information (-0,7%), des biens de consommation de base (-0,5%) et des services de communication (-0,3%) ont clôturé en baisse hier.

Le Dow Jones pourrait continuer à surperformer à court terme

Pfizer et BioNTech ont par ailleurs déclaré lundi qu’ils prévoyaient de demander à la FDA une autorisation d'utilisation d'urgence pour leur vaccin à deux doses dans le courant du mois. Si l’autorisation est donnée, des premiers vaccins pourraient être distribués dès le mois de décembre, mais il faudra plusieurs mois, même peut être un an, pour que la production de vaccins soit suffisamment importante pour mettre un coup d’arrêt à la pandémie.

La surperformance des actions de valeur et cyclique face aux actions technologiques pourrait ainsi se poursuivre ces prochaines séances le temps que les gérants réajustent leurs portefeuilles. Ce matin, le contrat à terme du Nasdaq 100 poursuivait son déclin (-0,44%) tandis que celui du Dow Jones poursuivait sa hausse (+0,44%).

A court terme, il sera donc sans doute préférable de privilégier le Dow Jones et le Russell 2000 au Nasdaq.

Le Dow Jones et le S&P 500 haussiers, le Nasdaq 100 consolide

Sur le plan de l’analyse technique, l’analyse technique des trois principaux indices de Wall Street divergent.

Le Dow Jones est sorti hier par le haut de son canal descendant et dépasse ce matin son plus haut de septembre, ce qui permet d’adopter des perspectives très haussières. Le S&P 500 est sorti par le haut de son triangle symétrique hier, mais est encore éloigné de son plus haut de septembre, les perspectives sont donc modérément haussières. Le Nasdaq 100 s’est replié après avoir testé la borne haute de son triangle symétrique, les perspectives restent donc neutres.

Graphiques journaliers des cours des contrats à terme du Dow Jones, S&P 500 et Nasdaq 100 réalisés sur TradingView :

Avec les rotations de portefeuilles vers les actions de valeur et cycliques ces prochains jours, le Dow Jones pourrait poursuivre sa hausse jusqu’au seuil symbolique des 30 000 points et le S&P 500 jusqu’à son plus haut de septembre à 3587 points.

Découvrez nos prévisions de long terme des autres marchés dans nos guides prévisionnels.

