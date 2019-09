Le rallye de Wall Street n’est plus soutenu par les techs – danger ?

Points-clés de l’article sur les indices US :

La guerre commerciale fait sous performer les techs

Le ratio Nasdaq /S&P plafonne depuis l’été 2018

Le S&P 500 sous son plus haut de juillet à 3028 points

Vous l’aurez peut-être remarqué, mais cela fait un bout de temps que les GAFA n’ont pas inscrits des nouveaux records. Grandement menacés par la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, les mastodontes technologiques sont également challengés d’un point de vue politique.

En effet, au sein même du Royaume du capitalisme (les Etats-Unis), des voix s’élèvent pour un démantèlement de ces entreprises devenues aussi puissantes (voire plus) que certaines des plus grandes puissances mondiales.

Dans le cadre de la guerre commerciale, les sociétés technologiques sont prises à partie. Le secteur technologique mondial fabrique la quasi-totalité des appareils en Asie et plus précisément en Chine. Or le président américain a brandi la menace de taxer l’ensemble des marchandises importées de Chine en décembre si les négociations échouaient.

Côté Chine, il se dit que le gouvernement pourrait arrêter, ou du moins diminuer, ses exportations de terre rare vers les Etats-Unis. Ces terres rares sont pourtant nécessaires pour fabriquer les appareils technologiques d’aujourd’hui... Et la Chine est l’un des pays en détenant le plus.

La liste des facteurs justifiant la pression actuelle sur les valeurs technologiques est longue. Sur le plan de l’analyse technique, la force relative Nasdaq/S&P 500 est un baromètre intéressant pour savoir si les investisseurs sont dans un climat de confiance ou de prudence.

Etant donné que les techs surperforment en période d’appétit au risque, le ratio Nasdaq/S&P a tendance à être haussier lorsque les marchés sont confiants. A l’inverse, lorsqu’ils sont réticents, ce sont les autres secteurs, moins volatils et qui distribuent plus de dividende qui sont recherchés. Le ratio Nasdaq/S&P a tendance à être baissier dans cet environnement.

Graphique hebdomadaire du ratio Nasdaq/S&P 500 réalisé sur la plateforme TradingView :

Dans ce contexte de sous-performance des techs face au marché général, le S&P 500 est à privilégier. Il est certes influencé par les mêmes facteurs que le Nasdaq mais est moins volatil, ce qui veut dire qu’en cas de correction des indices, le S&P 500 baissera moins que le Nasdaq.

Pour ce qui est du S&P 500, l’indice de Wall Street évolue dans un broadening top. En théorie, cette figure de retournement suggère une correction. Toutefois, l’étude menée par Bulkowky montre que le taux d'échec de cette figure est élevé. Elle fait partie des 10 figures les moins fiables parmi les autres figures chartistes.

De ce fait, je ne porterai pas trop d’importance à cette figure. Surtout que la tendance est toujours haussière sur du long terme. Le scénario d’un krach est donc peu probable (bien que possible). Il est compliqué de savoir le prochain mouvement de court terme des indices, car ils dépendent grandement de l’actualité quotidienne (surtout sur la guerre commerciale).

Graphique hebdomadaire du S&P 500 réalisé sur la plateforme TradingView :

D’un point de vue exclusivement technique, un retour à la moyenne mobile à 52 semaines (1 an) me semble plus probable. Les vendeurs semblent prendre la main depuis que le cours a rejoint son plus haut de juillet à 3028 points. La clôture hebdomadaire (vendredi) sera évidemment importante pour confirmer ce retournement de situation.

