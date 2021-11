Bitcoin, Ethereum : La correction est-elle terminée ?

Points clés de l’article :

Le Salvador lance de nouveaux projets autour du Bitcoin

Bitcoin : Le niveau des 60 000 USD comme frontière

Ethereum : Le rebond doit être confirmé

Le Salvador lance de nouveaux projets autour du Bitcoin

Le Salvador prévoit de construire une "Bitcoin City" près d'un volcan qui sera financée par la crypto-monnaie, a annoncé samedi le président du pays, Nayib Bukele.

La ville aura des zones résidentielles et commerciales, des services, des divertissements, des restaurants et un aéroport et sera construite près du volcan Conchagua dans le sud-est du Salvador.

La construction commencera en 2022 et la ville n'aura pas de taxes, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

En juin, le Salvador a adopté une loi faisant de lui le premier pays au monde à accepter le bitcoin comme monnaie légale. Mais toute la population n'est pas d'accord avec cette mesure.

En septembre, des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour protester contre la loi, craignant que l'introduction de la crypto-monnaie ne conduise à l'instabilité dans la nation d'Amérique centrale.

Le pays a également lancé un portefeuille bitcoin pour permettre aux citoyens d'utiliser la crypto-monnaie.

Par ailleurs, le Salvador prévoit de lever environ 1 milliard de dollars via une "obligation bitcoin" en partenariat avec Blockstream, une société d'infrastructure d'actifs numériques. La moitié des fonds sera utilisée pour acheter des bitcoins, tandis que les 500 millions restants seront consacrés à l'énergie et à l'infrastructure d'extraction des bitcoins, a déclaré le gouvernement.

Bitcoin : Le niveau des 60 000 USD comme frontière

Le bitcoin reste dans une phase corrective depuis la cassure d’un biseau ascendant dont l’objectif se situait sur le bas de la figure à 58 110 USD correspondant aussi à un retracement Fibonacci. Les cours ont poursuivi leur baisse pour atteindre le retracement suivant de 50%.

Pour éviter une chute plus significative vers la droite de polarité à 52 600 USD, il faut que le Bitcoin revienne au-dessus du niveau psychologique et droite de résistance à 60 000 USD. Dans ce cas, la dynamique haussière s’en trouverait relancée.

Evolution du Bitcoin en données quotidiennes :

Ethereum : Le rebond doit être confirmé

L’Ether est sorti de son canal haussier par le bas pour rejoindre une droite de polarité à 3947 USD. Le rebond qui s’en est suivi est de bon augure ainsi que le chandelier de contre-attaque vendredi mais les cours doivent repasser une résistance à 4437 USD pour reprendre une direction haussière. Dans ce cas on visera un retour sur les plus hauts historiques puis le niveau psychologique 5 000 USD.

Sous 3947 USD, le risque est de voir la correction s’amplifier vers un retracement Fibonacci de 50% voire 61,8% au-dessus des 3500 USD. En effet, on ne peut exclure une séquence classique en 3 phases ABC, le chandelier négatif d’hier serait le début de la C.

Evolution de l’Ether en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE