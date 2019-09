La livre sterling baisse sur fond de baisse des taux de la Banque d’Angleterre

Points-clés de l’article du GBP/USD

La probabilité d’une baisse des taux de la Banque d’Angleterre augmente

La livre sterling pourrait revenir à ses plus bas de 2016 à court terme

La livre sterling est tombée sous la barre des 1,23 dollar vendredi à la suite de la déclaration d’un membre de la Banque d’Angleterre en faveur d’une baisse des taux directeurs. Michael Saunders a déclaré qu’ « il est tout à fait plausible que le prochain mouvement du taux d'escompte soit à la baisse plutôt que à la hausse » dans le cas ou les incertitudes sur le Brexit persistent.

Ce scénario est en effet hautement probablement compte tenu du fait que la plupart des banques centrales ont débuté une baisse de leurs taux d’intérêt cette année. La Banque d’Angleterre (BoE), la Banque du Canada (BoC) et la Banque du Japon (BoJ) font partie des exceptions.

Vers un retour du GBP/USD à ses plus bas de 2016 à 1,20 ?

Graphique journalier du GBP/USD réalisé sur la plateforme TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, le cours du GBP/USD présente des perspectives baissières sur du court et moyen terme.

La tendance de long terme est baissière. Le cours évolue sous ses moyennes mobiles à 50 et 200 jours et les creux et les sommets sont de plus en plus bas (comme l’EUR/USD). Ce contexte invite à privilégier les positions vendeuses sur le GBP/USD.

D’un point de vue du momentum, le RSI diverge à la baisse(chose plutôt rare dans une tendance baissière). Ce signal pourrait être intéressant pour se positionner à la vente et viser les plus bas de 2016 à 1,20$ sur lesquels le cours a rebondi en août.

Sur du long terme, le GBP/USD pourrait inscrire des nouveaux plus bas dans le contexte actuel. En effet, en plus de la probable baisse des taux de la BoE, la perte de leadership de Boris Johnson pèse également sur la livre.

La Cour suprême (la plus haute juridiction du pays) a annulé la décision du premier ministre, Boris Johnson, de suspendre le Parlement jusqu’au 14 octobre. Ce revers a non seulement affecté le leadership de Boris Johnson, mais a surtout déclenché de nombreux appels à sa démission dans les rangs de l’opposition.

Côté, dollar, en plus de bénéficier son aspect de devise refuge, ses fondamentaux restent plus solides que ses pairs face au ralentissement de l’économie mondiale.

