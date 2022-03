Bourse : doutes sur l’Ukraine – ETH/USD : l’Ethereum évolue dans un triangle de consolidation

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les Bourses européennes reculent en début de séance vendredi, l'absence de progrès tangible vers une issue négociée au conflit en Ukraine incitant les investisseurs à la prudence après la forte hausse des dernières séances.

Mais les dernières déclarations de Moscou sur les discussions avec Kyiv ont douché les espoirs d'avancées diplomatiques rapides et les bombardements continuent sur plusieurs villes ukrainiennes. Les investisseurs attendent maintenant l'entretien prévu entre les présidents américain et chinois, Joe Biden et Xi Jinping ce vendredi.

Sur le front monétaire, après les hausses de taux annoncées par la Réserve fédérale américain et la Banque d'Angleterre pour tenter d'endiguer l'inflation et malgré les risques liés à l'Ukraine, la Banque du Japon (BoJ) a sans surprise laissé sa politique monétaire inchangée en soulignant la "très grande incertitude" sur les conséquences économiques de la crise ukrainienne.

Wall Street a fini jeudi en hausse prononcée, confirmant sa tendance depuis le début de la semaine, après avoir toutefois hésité pendant une bonne partie de la séance au lendemain de l'annonce, attendue, par la Réserve fédérale d'une première hausse de taux d'intérêt aux Etats-Unis cette année.

Les investisseurs surveillent en outre l'évolution de la guerre en Ukraine et des négociations entre ce pays et la Russie, qui semblent souffler le chaud et le froid sur les perspectives d'un accord mettant fin au conflit. Facteur de soulagement, la Russie semble avoir pour l'instant évité le défaut de paiement malgré les lourdes sanctions occidentales à son encontre.

Dans ce contexte sans grand changement, les investisseurs semblent avoir choisi de continuer à effectuer des achats à bon compte sur les actifs ayant fortement chuté ces dernières semaines.

Pétrole :

L'absence de progrès apparent dans les discussions entre l'Ukraine et la Russie profite au marché pétrolier en ravivant les craintes d'une baisse marquée de l'offre mondiale.

GRAPHIQUE DU JOUR –Ethereum : une phase de consolidation

L’Ethereum évolue sans direction claire depuis plusieurs semaines et les volumes restent relativement assez faibles. Force est de constater que les prix sont enfermés dans un triangle symétrique. Ainsi, la rupture d’une des deux bornes déclenchera le prochain mouvement directionnel.

Un franchissement de la borne haute couplée à la résistance des 2 875 dollars conduirait à une reprise haussière. La cryptomonnaie pourrait reprendre de la hauteur afin de rallier les 3 250 dollars.

En revanche, si les prix enfoncent le support vers 2 545 dollars, alors la baisse devrait se poursuivre en direction des 2 300 dollars puis 2 000 dollars.

