Bourse : les indices sur des sommets – Gold : le cours poursuit sa hausse

L es Bourses européennes continuent de grimper

Wall Street pénalisée par les craintes sur l’inflation

Graphique du jour – Gold : une cible technique à 1 910 dollars

Les Bourses européennes évoluent en légère hausse en début de séance jeudi, profitant du repli des cours du pétrole alors que les craintes persistantes liées à l'inflation et aux difficultés d'approvisionnement ont fait reculer Wall Street et Tokyo.

L'administration américaine a sollicité plusieurs pays grands consommateurs de pétrole, dont la Chine, l'Inde et le Japon, pour qu'ils puisent dans leurs réserves stratégiques de pétrole dans le cadre d'une démarche coordonnée visant à faire baisser les prix de l'énergie, a-t-on appris de plusieurs personnes au fait de la question.

L'information favorise le repli du prix du baril, au plus bas depuis six semaines. Mais ce mouvement est loin d'être suffisant pour apaiser les inquiétudes lancinantes liées à la hausse générale des prix et aux goulets d'étranglement qui perturbent l'approvisionnement des entreprises et menacent leurs marges bénéficiaires.

La séance à venir s'annonce relativement calme tant du point de vue des publications de résultats que des indicateurs économiques mais les investisseurs surveilleront les chiffres hebdomadaires des demandes d'allocations chômage auxEtats-Unis et l'indice d'activité "Philly Fed" à 14h30.

Wall Street pénalisée par les craintes sur l’inflation

Wall Street a fini en baisse mercredi, en raison des craintes des investisseurs concernant l'inflation et des préoccupations liées à la chaîne d'approvisionnement.

Alors que la publication mardi des ventes au détail a montré qu'elles avaient progressé en octobre (+1,7%) à leur rythme le plus élevé depuis mars malgré la hausse des prix, les investisseurs ont craint que de nouvelles augmentations des prix ne nuisent à la croissance et ne poussent la Réserve fédérale à resserrer sa politique plus tôt que prévu.

Les commentaires de James Bullard, président de l'antenne de Saint-Louis de la banque centrale américaine, et de Mary Daly, présidente de celle de San Francisco, mardi, ont également renforcé l'incertitude sur les marchés.

Par conséquent, le Dow Jones a gagné 0,39% à 36 052,63 points. Le Nasdaq a avancé de 0,34% et le S&P500 a pris 0,37%.

Pétrole :

Le marché pétrolier amplifie le repli entamé mercredi après l'annonce par la Chine d'un prochain recours à ses réserves stratégiques et les informations de Reuters selon lesquelles Washington a demandé à plusieurs autres grands pays consommateurs une action coordonnée pour faire baisser les cours.

Calendrier économique du jour :

GRAPHIQUE DU JOUR –Gold : une cible technique à 1 910 dollars

Sur ce graphique en données hebdomadaires, le métal jaune a bondi depuis la publication des chiffres sur l'inflation US la semaine dernière.

En effet, les prix consolidaient dans un range entre 1 750 dollars et 1 830 dollars. Ainsi, le franchissement de la borne haute couplée à l’oblique baissière a déclenché un puissant flux directionnel. A moyen terme, la rupture de ce pivot clé permet aux acheteurs de reprendre l’ascendant psychologique. D’un point de vue technique, le métal jaune devrait poursuivre son accélération en direction de la prochaine résistance vers 1 910 dollars.

Toutefois, les métaux précieux pourraient revenir sur le devant de la scène dans les prochaines semaines. Par conséquent, notre prévision sur cette classe d’actifs est positive en estimant que l’once d’or retrouve la faveur des investisseurs. Un redémarrage de la dynamique haussière de long terme est désormais envisageable avec des objectifs autour de 1 960 dollars puis 2 050 dollars.

