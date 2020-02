Indices : soutien de la BPC – CAC 40 : l’indice Parisien commence à faiblir

#EURUSD : L’euro inscrit un nouveau plus bas face au dollar pourtant le rebond technique se confirme https://www.dailyfx.com/francais/actualite_forex_trading/technique/forex/2020/02/18/EUR-USD-L-euro-inscrit-un-nouveau-plus-bas-face-au-dollar-pourtant-le-rebond-technique-se-confirme.html $EURUSD

Mise à jour du Sentiment clients IG : La grandes majorité des traders sont à l'achat Ripple. Voir le résumé ci-dessous et via https://www.dailyfx.com/francais/sentiment-client https://t.co/BKqwO9jxMc

Matières Premières Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui Argent : 2,22 % Or : 1,37 % Pétrole WTI : -0,87 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#commodities https://t.co/ugUnTcpuPN