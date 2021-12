Gold : le cours de l’or ne réagit pas après les chiffres de l’inflation US

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DU GOLD

L'inflation s'accélère en novembre

Gold : un e consolidation dans un triangle

Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté en novembre à un rythme inédit en près de 40 ans. La hausse des prix s'est élevée à 6,8% le mois dernier comparé à novembre 2020, après +6,2% en octobre. C'est la plus forte hausse depuis 1982.

Comme le mois dernier, la forte demande des consommateurs s'est encore heurtée aux problèmes d'approvisionnement liées à la pandémie et ce sont les prix du secteur de l'énergie qui ont le plus augmenté sur un an (+33,3%).

Après avoir soutenu que l'inflation était "temporaire" et liée à la reprise économique après la récession historique de 2020 provoquée par la pandémie de Covid-19, l'administration Biden et la banque centrale américaine ont fini par admettre que l'inflation était plus durable que prévu.

La Fed publiera la semaine prochaine de nouvelles prévisions économiques dont celle de l'inflation. Elle doit aussi annoncer une accélération de la réduction de son programme d'aide monétaire à l'économie afin de procéder plus tard dans l'année à une hausse des taux d'intérêt dans un effort pour contenir l'inflation.

Lors d'une audition au Congrès la semaine dernière, Jerome Powell avait reconnu avoir sous-estimé la ténacité de la poussée inflationniste. L'institution financière s'attend pour l'heure à ce que les pressions inflationnistes se maintiennent pendant une bonne partie de l'année prochaine, puis diminuent au cours du second semestre 2022.

Le cours de l’or progresse un peu après la publication des chiffres de l’inflation. A moyen terme, le métal jaune ne parvient toujours pas à reprendre de la hauteur. Finalement, le marché semble consolider à l’intérieur d’un triangle symétrique. Il est donc nécessaire d’attendre la rupture d’une des deux bornes pour profiter du prochain mouvement directionnel.

Toutefois, les vendeurs continuent d’exercer une pression baissière tant que les prix évoluent sous la zone des 1 800$-1790$. Une incursion sous les 1 750$ risquerait de plomber la relique barbare et les vendeurs pourraient enfoncer le clou en direction des 1 684$.

En revanche, le marché repartira dans une dynamique haussière si les prix parviennent à reconquérir les 1 850$. Un franchissement de ce seuil ouvrirait la voie à une nouvelle vague de hausse afin de rallier les 1910$ puis 1 960$.

GRAPHIQUE DU GOLD EN DONNÉES HEBDOMADAIRES

