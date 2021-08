GBP/USD : la livre reste inchangée malgré le rebond du PIB britannique

Points-clés de l’article sur le cours du GBP/USD :

L’économie britannique rebondit de 4,8% mais reste en dessous de son niveau d’avant crise

Les perspectives du GBP USD sont mitigés entre 1,40 et 1,37

La livre sterling est restée inchangée sur le marché des changes dans le sillage du rebond attendu de 4,8% du PIB britannique au deuxième trimestre.

Grâce à la levée de la plupart des restrictions sanitaires, la consommation des ménages (+7,3% contre -4,6% au 1er trimestre) a été le principal moteur du rebond de l'activité économique, avec les dépenses publiques (+6,1% contre +1,5%).

A l'inverse, l'investissement fixe (-0,5% vs -1,7%) a continué de se contracter et le commerce extérieur a contribué négativement au PIB, les importations augmentant plus que les exportations.

D'un point de vue sectoriel, les principaux contributeurs à la hausse ont été le commerce de gros et de détail, l'hébergement et la restauration, et l'éducation.

Malgré ce rebond significatif du PIB britannique, l'économie du pays reste inférieure de 4,4 % à son niveau d'avant la crise, contre 2,9 % pour la zone euro. Toutefois, l'économie britannique devrait retrouver son niveau d'avant la crise d'ici la fin de l'année, mais restera en retrait par rapport à ce qu'elle aurait été si la pandémie n'avait pas eu lieu.

Les perspectives du GBP/USD sont mitigés entre 1,40 et 1,37

Graphique journalier du cours du GBP/USD réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, les perspectives du GBP/USD sont mitigées. Bien que la tendance de fond soit toujours à la hausse, le GBP/USD n'a rien fait depuis le début de l'année et la pression à la baisse semble s'accentuer, comme en témoigne le creux et sommet de juillet, plus bas que ceux du printemps.

L'écart entre les moyennes mobiles à 50 et 200 jours illustre également la perte de vitesse des acheteurs. Les deux moyennes mobiles sont sur le point de se croiser, alors que leur écart était très important en début d'année.

Les perspectives deviendraient baissières si le GBP/USD sortait du range dans lequel il évolue depuis le début de l'année. Une baisse en dessous de 1,37 $ ouvrirait la voie à un retournement baissier. En attendant, les perspectives de fond restent haussières, mais il sera probablement préférable d'attendre des signaux haussiers avant de se repositionner à l'achat. Un franchissement du seuil symbolique de 1,40 $ constituerait un premier signal technique haussier.

