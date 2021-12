Morning Meeting Forex : Les points à surveiller lors de la réunion de la Fed ; EUR/GBP, la livre confirme son canal baissier

Points clés de l’article :

Que faut-il surveiller lors de la réunion de la Fed ?

L’ euro livre ne parvient pas à sortir de son canal baissier

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 81,5 78,75 AUD/USD Neutre 0,717 0,699 EUR/AUD Neutre 1,6195 1,572 EUR/CHF Baissier 1,0455 1,024 EUR/GBP Neutre 0,866 0,828 Oblique baissière en résistance EUR/JPY Baissier 129,6 125,15 EUR/USD Baissier 1,1383 1,117 Consolidation horizontale GBP/JPY Neutre 152,38 148,96 GBP/USD Baissier 1,337 1,314 Oblique baissière en résistance NZD/USD Baissier 0,687 0,6735 Test support USD/CHF Neutre 0,9368 0,91 USD/CAD Haussier 1,2900/1,2957 1,23 Test zone de résistance USD/JPY Neutre 114 112,73

Que faut-il surveiller lors de la réunion de la Fed ?

Le dollar a maintenu ses récents gains lors de la session asiatique ce matin, les investisseurs se tournant maintenant vers une réunion clé de la politique de la Réserve fédérale pour voir si elle renforcera les attentes croissantes du marché pour une augmentation des taux l'année prochaine.

Les investisseurs vont scruter deux points essentiels :

1-A quel rythme la Fed va-t-elle retirer ses rachats d’actifs ?

Actuellement, la Fed est en passe de réduire ses achats d'actifs de 15 milliards de dollars par mois. Les marchés attendent de la Fed qu'elle double ce montant pour le porter à 25-30 milliards de dollars, et toute mesure inférieure pourrait faire chuter le dollar américain. Plus la réduction mensuelle est importante, plus elle est haussière pour le dollar.

2-Combien de hausse de taux pour l’année prochaine ?

En septembre lors de sa dernière prévision une seule hausse des taux était prévue pour l'année prochaine. Neuf membres sur dix-huit prévoyaient une hausse des taux en 2022. Avec une inflation proche de son plus haut niveau depuis quatre décennies, plus de la moitié des décideurs américains seront favorables à une hausse l'année prochaine et un nombre croissant d'entre eux envisageront un resserrement de 50 points de base. Le dollar américain pourrait réagir à la hausse si plus de la moitié des membres de la Fed prévoient deux hausses de taux l'an prochain.

Enfin ces prévisions sur la hausse des taux vont dépendre des anticipations économiques. Les prévisions d'inflation pourraient être revues à la hausse, mais comme la croissance culmine avant Omicron, leurs prévisions de PIB pourraient être revues à la baisse.

Il est certain que les marchés anticipent un durcissement net de la politique de la Fed qui s’entend après le dernier revirement de Powell. Toute déception amènerait sans doute une baisse du dollar.

En Grande Bretagne demain, les membres de la banque d’Angleterre vont avoir de quoi débattre. L’inflation ce matin est ressorti bien plus forte qu’attendu à 5,1% contre 4,7% mais le pays fait face à un « raz de marée » du variant omicron selon son premier ministre, ce qui pourrait faire dérailler la croissance.

L’euro livre ne parvient pas à sortir de son canal baissier

Les chiffres de l’inflation publiés ce matin renforcent la livre. L’euro contre livre évolue dans un canal baissier depuis début Mai.

Le test de la borne haute mercredi a échoué. Les cours se replient vers un support intermédiaire à 0,8485. La cassure de ce seuil donnerait le signal d’une poursuite vers la borne basse du canal actuellement sur 0,8375.

La sortie du canal par le haut devra être confirmée par le franchissement de la forte zone de résistance au-dessus de à,8660 pour inverser la tendance.

Evolution de l’euro contre livre en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE