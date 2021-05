Morning Meeting Forex : Dollar canadien et Livre en force, GBP/USD vers les plus hauts de 3 ans

Points clés de l’article :

Le Dollar canadien au plus haut de 5 ans, faiblesse du yen et du dollar

Après les chiffres de l’emploi en Grande Bretagne, le câble reste fort

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 85,5 83 AUD/USD Neutre 0,789 0,7675 EUR/AUD Neutre 1,57 1,542 EUR/CHF Neutre 1,1075 1,0925 Rebond sur retracement 61,8% EUR/GBP Neutre 0,873 0,8588 EUR/JPY Haussier 133,12 131 EUR/USD Haussier 1,2245 1,199 GBP/JPY Haussier 156,26 153,4 GBP/USD Haussier 1,424 1,4005 NZD/USD Neutre 0,7308 0,7115 USD/CHF Baissier 0,91 0,887 USD/CAD Baissier 1,2365 1,192 Plus bas de 5 ans USD/JPY Haussier 110,95 108,35

L'indice dollar a enregistré lundi des pertes modérées. Le dollar a abandonné les légers gains réalisés au cours de la nuit et s'est retourné à la baisse lundi matin suite aux commentaires dovish de la Fed.

Le vice-président de la Fed, M. Clarida, a déclaré que le rapport d'avril sur l'emploi, plus faible que prévu, montre que "nous n'avons pas fait de progrès supplémentaires substantiels" par rapport aux objectifs de la Fed en matière d'emploi pour commencer à parler de la réduction des achats mensuels d'obligations.

L'EUR/USD a légèrement augmenté en raison de l'accélération du rythme des vaccinations Covid dans la zone euro et de la vigueur des rendements des bunds allemands.

Ce matin le PIB au Japon pour le premier trimestre a été décevant – 5,1% contre – 4,6% attendu. L’archipel est le dernier pays industrialisé a ne pas connaître une reprise économique forte avec un retard dans les vaccinations. Seule 1,5% de la population a reçu deux doses. Le yen est en baisse contre euro et livre.

La devise la plus performante aujourd'hui a été le dollar canadien, qui est sur le point d'atteindre un sommet de six ans par rapport au billet vert. Bien que les mises en chantier aient diminué, l'espoir d'une reprise économique a fait grimper le pétrole et le dollar canadien. Les données sur l'inflation canadienne doivent être publiées cette semaine et, comme aux États-Unis, une forte augmentation des prix est attendue pour le mois d'avril.

Aujourd’hui sera publié la deuxième estimation du PIB en zone euro attendu à – 1,8%.

Après les chiffres de l’emploi en Grande Bretagne, le câble reste fort

Ce matin était publié les chiffres de l’emploi en Grande Bretagne. Le câble reste fort et devrait revenir sur ses plus hauts des 3 dernières années à 1,4242. Le franchissement de l’ancienne résistance à 1,4000 a relancé la Livre qui après un pull back classique sur la droite de polarité est reparti à la hausse. Les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes sont bien ascendantes et les cours évoluent au-dessus.

La tendance est donc positive au-dessus de 1,4000 avec comme objectif le plus haut de février puis celui de 2018.

Evolution de la livre contre dollar en données quotidiennes :

