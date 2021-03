Morning Meeting Forex : Le dollar maintient ses gains, EUR/GBP, support clé à 0,8534

Points clés de l’article :

Faits marquants : Optimisme sur le dollar, doutes sur l’ euro

La devise du jour : EUR/GBP : L’euro livre sur un support clé à 0,8534

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 85 82 Rebond sur support AUD/USD Baissier 0,7850/0,8010 0,7565 Rupture oblique haussière EUR/AUD Neutre 1,57 1,525 EUR/CHF Neutre 1,115 1,1005 MM34 en support EUR/GBP Baissier 0,873 0,85 MM34 en résistance EUR/JPY Neutre 133,15 128,18 EUR/USD Baissier 1,199 1,161 GBP/JPY Haussier 153,9 147,4 Reprise haussière GBP/USD Neutre 1,4000/20 1,352 Rupture support 1,3760 NZD/USD Baissier 0,71 0,68 MM200 en support USD/CHF Haussier 0,9468 0,905 USD/JPY Haussier 110 108,35

La semaine dernière a vu le dollar toucher son son plus haut niveau depuis novembre contre la plupart des grandes devises, porté par les espoirs suscités par l'amélioration des données économiques américaines et l’avancée de la vaccination, tandis que l'euro subit les mauvaises nouvelles sur la pandémie.

Par rapport à un panier de six grandes devises, le dollar s'est établi à 92,90 non loin du sommet de quatre mois atteint jeudi. Le dollar a atteint 109,85 contre le yen japonais, son plus haut niveau depuis juin. Contre le franc suisse, il a atteint son plus haut niveau depuis juillet à 0,9418 et se maintient sous ce cours.

Pour les techniciens, c'est également la première fois depuis le mois de mai que l’indice dollar, DXY, a clôturé au-dessus de la moyenne mobile simple à 200 jours, ce qui est généralement un signal pour de nouveaux gains.

Les inscriptions au chômage aux États-Unis sont tombées à leur plus bas niveau depuis un an la semaine dernière et le président Joe Biden a déclaré qu'il allait doubler son plan de vaccination après avoir atteint son précédent objectif de 100 millions de piqûres 42 jours avant la date prévue, deux éléments qui soutiennent l'optimisme sur le billet.

A l’inverse la chute de l'euro a été une constante la semaine dernière. Les inquiétudes concernant la lenteur de la mise en œuvre du programme de vaccination de l'Union européenne et les querelles avec l'ancien membre britannique au sujet des exportations de vaccins sont devenues un thème dominant.

Cette semaine le traditionnel et très suivi rapport sur l’emploi aux Etats Unis sera publié vendredi mais aussi dans la semaine taux de chômage et inflation en Europe.

L’autre gagnant de la semaine est la livre qui a bien résisté à la hausse du dollar et surperforme contre l’euro. L’EUR/GBP revient sur un support à 0,8535 touché à 4 reprises. La tendance sur la paire est baissière avec deux moyennes mobiles à 13 et 34 périodes alignées à la baisse et la MM34 qui a contenu le récent rebond. Tant que les cours évoluent dessous le risque est de voir l’euro casser son support et rejoindre le niveau psychologique à 0,8500 puis les plus bas de 2019 et 2020 à 0,8277.

Toutefois tant que les cours restent au-dessus des 0,8535 un rebond ou une stabilisation sont possible avec un RSI qui montre des creux ascendants.

Evolution de l’euro contre livre en données quotidiennes :

