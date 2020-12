Morning Meeting Forex : Le FOMC ne relance pas le dollar, USD/CHF la tendance négative se poursuit

Points clés de l’article :

Contexte Genéral : FOMC : Un ton moins accommodant insuffisant pour relancer le dollar

La devise du jour : USD/CHF , Malgré Trump la tendance baissière se poursuit

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 78,78 77,1 Consolidation sous résistance AUD/USD Haussier 0,7677 0,75 RSI en surachat EUR/AUD Neutre 1,642 1,604 Nouveau test support EUR/CHF Neutre 1,9877 1,066 Retour au-dessus des 1,0788 EUR/GBP Neutre 0,929 0,8975 EUR/JPY Haussier 127,1 125,7 Consolidation horizontale EUR/USD Haussier 1,255 1,201 MM13 en support GBP/JPY Neutre 140,35 137,2 Consolidation horizontale GBP/USD Neutre 1,35 1,3285 Franchissement résitance-objectif 1,39 NZD/USD Haussier 0,74 MM13 USD/CHF Baissier 0,8985 0,87 USD/JPY Baissier 104,75 103,2 Test support majeur

Dans l'ensemble, le résultat de la réunion du FOMC a été moins accommodant . La banque centrale a laissé les taux d'intérêt inchangés, a revu à la hausse ses prévisions de croissance et a chiffré ses achats de titres du Trésor et de titres adossés à des créances hypothécaires. Elle n'a pas prolongé la maturité des achats d'actifs, ce qui était largement anticipé. La décision d'être moins souple est soutenue par l'opinion du président de la Fed, M. Powell, selon laquelle l'économie devrait enregistrer de bons résultats au cours du second semestre 2021 grâce aux vaccins. Le billet vert a fait un bond en réaction, mais le rallye a été de courte durée, les opérateurs retenant la volonté de la Fed de continuer à acheter des obligations jusqu'à ce que des progrès substantiels soient constatés dans l’économie.

Toutes les devises en profitent contre le dollar, euro et livre à leur plus haut depuis deux ans et demi. La devise européenne a aussi été aidé par les données de la zone euro qui ont été sans ambiguïté positives, l'activité manufacturière et des services s'étant améliorée au cours du mois de décembre malgré les mesures de restrictions pour lutter contre le Covid.

La livre profite des discussions sur le Brexit, qui ont été au centre de l'attention toute la semaine une fois de plus, et semblent se réduire aux droits de pêche, le principal point de désaccord restant. Les fonctionnaires ont prédit avec prudence qu'un accord pourrait être conclu dans les prochains jours, bien que l'écart entre les deux parties sur la pêche reste important.

Les devises océaniques, NZD et AUD, connaissent une forte poussée aussi ce matin

Les commentaires de Donald Trump qui accusent les suisses de manipuler le marché n’ont pas suffi à enrayer la chute du dollar.

La tendance est bien baissière du billet vert contre le franc suisse sous l’ancien support à 0,8985 et sous les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes. L’objectif est à présent un ancien support de Mars et Mai 2014 à 0,8700.

Toutefois la paire semble survendue. Le RSI est en zone de survente même s’il ne montre pas de signe de retournement et les prix sont éloignés des moyennes mobiles. Un rebond correctif ou une consolidation sont donc envisageables

Evolution du dollar contre franc suisse en données quotidiennes :

