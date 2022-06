Cuivre : “Dr copper” s’enrhume

Points clés de l’article :

Le durcissement des conditions monétaires accentue le scénario d’une récession

Les cours menacent de casser une zone de support de moyen terme

Le cuivre, qui est un indicateur avancé de la santé de l'économie mondiale, a continué sa glissade, tombant à son plus bas niveau depuis 15 mois, sous les 4 dollars la livre, en raison des craintes croissantes qu'un ralentissement économique mondial déclenché par un resserrement agressif de la politique des grandes banques centrales et des épidémies persistantes de coronavirus en Chine ne freine la demande.

Le changement de cap la semaine dernière vers un durcissement des politiques monétaires de la part de la Fed, la banque nationale de suisse et dans une moindre mesure de la BCE et la banque d’Angleterre a accentué le risque d’une récession économique dans les prochains mois. Par ailleurs, les derniers indicateurs économiques publiés aux Etats Unis ont déçu.

Pendant ce temps, les travailleurs du plus grand producteur de cuivre au monde, Codelco, au Chili, ont déclaré qu'ils allaient commencer à préparer une grève nationale après que l'entreprise a annoncé la fermeture de la fonderie Ventanas, en difficulté.

Les cours du cuivre ont rejoint une forte zone de support sous 39 650 USD, correspondant aux plus bas niveaux de 2021 et 2022. Les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes se sont croisées à la baisse indiquant une tendance de court terme baissière.

La rupture du support pourrait ramener les cours vers le fort support à 34 736 composé du retracement Fibonacci de 50% et d’une droite horizontale.

Pour reprendre sa tendance haussière, il faudrait que les cours reviennent au-dessus de 45 800 USD.

Evolution du cuivre en données hebdomadaires :

