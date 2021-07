Or : Le métal jaune tente un rebond sur 1750 USD

Points clés de l’article :

L’évolution du métal jaune dépend des taux et du variant indien

Or : Rebond possible dans une tendance court terme baissière

Les prix de l'or ont clôturé mercredi en légère hausse après plusieurs séances de baisse. Les métaux précieux ont effacé leurs pertes initiales et ont progressé grâce à une baisse des rendements obligataires mondiaux.

Les commentaires des banques centrales mondiales mercredi ont été favorables aux métaux précieux. Le président de la Fed d'Atlanta, M. Bostic, a déclaré que "le retour à l'emploi va prendre un certain temps", l'économie américaine étant inférieure de 9 à 10 millions d'emplois aux tendances d'avant la crise. Par ailleurs, M. Nakagawa, membre du conseil d'administration de la Banque du Japon, a déclaré que la BOJ doit surveiller les risques de baisse de l'économie et de l'inflation dans le contexte de la pandémie, et qu'il est "approprié" de poursuivre le stimulus monétaire actuel de la BOJ.

La baisse des rendements obligataires mondiaux est positive pour la demande d'or en tant que réserve de valeur après que le rendement des obligations à 10 ans ait atteint mercredi son plus bas niveau en une semaine, à 1,436 %. De même, le rendement du bund allemand à 10 ans a atteint son plus bas niveau en une semaine, à -0,212 %, et le rendement du gilt britannique à 10 ans a atteint son plus bas niveau en deux semaines, à 0,710 %.

L'or bénéficie du soutien sous-jacent de la pandémie, qui est dovish pour les politiques des banques centrales. La propagation de la variante delta du Covid dans le monde entier a imposé de nouvelles restrictions dans certaines parties de l'Asie et de l'Australie. Le Royaume-Uni a signalé 22 868 nouvelles infections au Covid lundi, le plus grand nombre depuis janvier, et presque tous les nouveaux cas viennent de la nouvelle souche de la variante delta, plus contagieuse. La propagation du variant delta fait planer le doute d’une nouvelle vague généralisée dans le monde qui freinerait à nouveau l’économie.

La demande de valeurs refuges et les attentes pessimistes des banques centrales ont incité les fonds à acheter des métaux précieux ces derniers mois. Les positions longues sur l'or dans les ETF ont atteint un sommet de 3 149,78 tonnes métriques le 18 juin, soit un peu moins que le record de 3 459,8 tonnes métriques atteint en octobre dernier (données depuis 2002).

L’Or se situe dans une phase de correction avec une dernière vague baisse au contact d’une oblique descendante qui relie les sommets de septembre, novembre et janvier. Le métal jaune est revenu et rebondit sur une droite de polarité à 1756 USD et affiche une divergence haussière sur le RSI. Ce rebond serait confirmé sur dépassement des 1800 USD et pourrait reprendre de la hauteur vers un nouveau test de l’oblique.

La rupture des 1756 USD donnerait lieu à un risque de retour vers le très fort support à 1677 USD.

Evolution de l’or en données quotidiennes :

