Pétrole WTI : le prix du baril en marche vers ses plus hauts de l’été

Le pétrole WTI sort par le haut d’un fanion et de son range de moyen terme

La vitesse de production et distribution des vaccins sera importante pour le pétrole

L’amélioration des perspectives économiques grâce aux résultats encourageants des vaccins de Moderna et Pfizer/BioNTech ne profite pas seulement aux marchés boursiers. Les matières premières se redressent, y compris les cours de pétrole. Le pétrole WTI s’adjuge 20% depuis le début du mois et pourrait accentuer ses gains à en croire l’analyse technique.

En effet, après être revenu en haut de son range de moyen terme à 41,46$, puis avoir temporisé autour de ce seuil pendant quelques jours, les opérateurs de marché semblent vouloir porter le pétrole plus haut. Le pétrole WTI est en train de sortir d’un « fanion », ce qui représente un signal en faveur d’une continuation de la tendance haussière pour les techniciens.

L’analyse technique est donc en faveur d’une poursuite du rebond des cours de pétrole. La prochaine résistance majeure à surveiller sera le plus haut de cet été inscrit vers 44$ en août. Les perspectives haussières seraient invalidées en cas de repli sous l’oblique haussière du fanion.

Graphique 4 heures du cours du pétrole WTI réalisé sur TradingView :

Fondamentalement, ce qui continuera à influencer les cours de pétrole seront essentiellement les perspectives économiques des opérateurs de marché.

Une amélioration des perspectives économiques est synonyme d’une révision à la hausse de la demande de pétrole. La vitesse de production et de distribution des vaccins aura donc une certaine influence sur les cours de pétrole. Plus rapidement la population sera vaccinée, plus rapide et durable sera la reprise économique.

Du côté de l’offre, aucun changement majeur n’est attendu. L’OPEP ne devrait pas desserrer davantage son gel de production, qui baissera de 7,7 millions de barils par jour à 5,8 Mbj à compter de janvier. A la suite des résultats du vaccin de Pfizer, l'AIE a relevé de seulement 300 000 barils par jour sa prévision de demande de pétrole l’année prochaine. Il n’y a donc pas de raison pour que l’OPEP réduise davantage son gel de production.

