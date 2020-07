Métaux précieux, pétrole, café : L’hebdo des Matières Premières

Points clés de l’article :

les métaux précieux brillent de mille feux

Une dose d’énergie : Allo ? Houston ? Il y a un problème

Du côté des matières premières agricoles : le café retrouve des couleurs

L'argent a atteint son plus haut niveau en près de sept ans et l'or a poursuivi sa marche vers un record, car on s'attend à ce que l'économie mondiale soit davantage stimulée pour se remettre de la pandémie de coronavirus.

Les investisseurs ont afflué vers les métaux en raison de l'augmentation de la demande d'actifs refuges, de la recrudescence des cas de virus, du ralentissement de la croissance, des taux d'intérêt réels négatifs aux États-Unis, des tensions politiques et de la faiblesse du dollar. Les vastes mesures de relance prises par les gouvernements et les banques centrales vont probablement contribuer à la hausse des prix et, après le succès du plan de sauvetage européen cette semaine, l'attention se tourne vers les négociations sur un nouveau plan à l'étude visant à soutenir l'économie américaine.

Les métaux précieux ont également été recherchés suite aux tensions sino-américaines croissantes après que la Chine a juré de se venger après que les États-Unis aient forcé la fermeture de leur consulat de Houston. Le Département d'Etat a déclaré avoir pris cette mesure "pour protéger la propriété intellectuelle américaine et les informations privées des Américains".

L’Or a dépassé la résistance à 1796 USD avant de consolider dessus pour reprendre le chemin de la hausse cette semaine et vient d’atteindre l’objectif donné par la sortie de son canal de consolidation le 23 juin. Le prochaine étape est le record historique à 1921 points. Tant que les cours restent au-dessus de l’oblique ascendante et surtout des 1796 USD la tendance reste haussière.

Toutefois le RSI montre que les cours sont en zone de surachat sur toutes les horizons de temps ce qui met en garde contre une possible correction ou des difficultés pour établir un nouveau record. De même l’indicateur de sentiment IG indique des postions acheteuses très majoritaires ce qui d’un point de vue contrarien pourrait signifier une correction à venir.

Evolution des cours de l’Or en données quotidiennes :

Le pétrole brut a un problème à Houston qui fait reculer les cours par rapport aux sommets atteints après la guerre des prix de Mars. Non seulement un stockage massif de 7,544 millions de barils de brut a été signalée par l'American Petroleum Institute (API), probablement à proximité de Houston et de la côte du Golfe, mais de plus le fait que les États-Unis aient ordonné la fermeture du consulat de Chine à Houston, "afin de protéger la propriété intellectuelle américaine" et les informations privées des citoyens américains, selon le Département d'État américain font craindre que la détérioration des relations entre les États-Unis et la Chine ne relance la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et n'affecte la demande et les prix qui tentent toujours de se remettre du choc du Covid-19. Les attentes sur une reprise de la demande avaient augmenté suite aux espoirs de vaccins, mais les investisseurs sont maintenant plus dubitatifs, le président Trump ayant signalé que pour le Covid, la situation va probablement s'aggraver avant de s'améliorer.

Un nouveau plan de relance aux États-Unis peut-il calmer le jeu ? Fox News a rapporté que le leader de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a clairement exprimé mardi son soutien à une nouvelle série de mesures de relance aux Américains. L'économie a besoin d'une "nouvelle dose d'adrénaline" dans le contexte de la pandémie de coronavirus, a-t-il déclaré. McConnell est en négociation avec les principaux dirigeants démocrates du Congrès et la Maison Blanche sur ce à quoi ressemblera le prochain projet de loi sur la lutte contre le coronavirus, alors que l'administration Trump propose un paquet d'un trillion de dollars. McConnell a déclaré qu'il soutient "une autre série de paiements directs" aux Américains - ce que le président Trump et les membres de son administration ont déclaré soutenir eux aussi".

Les cours du Brent ont rejoint une double résistance représentée par le haut du gap baissier de Mars et la moyenne mobile à 200 jours. Mais les prix n’ont pas pu franchir ces obstacles et ont entraînné des prises de bénéfice. Tant que les cours restent au-dessus l’oblique haussière la tendance reste positive. Une cassure donnerait le signal d’une consolidation. Seule la cassure du bas du support à 38,20 USD donnerait le signal d’une reprise de la tendance baissière.

Evolution du CFD pétrole brut Brent en données quotidiennes :

Du côté des matières premières agricoles : le café retrouve des couleurs

Le café Robusta de Londres s'est vivement repris même si la demande reste globalement en baisse, en raison de la résurgence du coronavirus dans certains États américains. La demande des cafés et autres services de restauration est toujours très faible. Les consommateurs continuent de boire du café chez eux et le retour de l'épidémie de coronavirus va maintenir la situation. L'Europe est en meilleure forme mais la demande y est en baisse car le Coronavirus est de retour. Du côté de l'offre la récolte au Brésil est abondante, mais le transport et la collecte sont devenus très difficiles en raison de l'épidémie généralisée de coronavirus dans ce pays. Malgré cela, les cueilleurs se présentent au travail et les ports fonctionnent normalement. On pense que la production sera très forte cette année Le Vietnam connaît un temps chaud et sec au moment de la floraison et les anticipations de production sont inférieures aux attentes initiales d'une récolte exceptionnelle.

Les cours du café ont enrayé une tendance baissière de moyen terme en cassant une oblique baissière avant de consolider horizontalement. Le franchissement du plus haut à 1260 et de la moyenne mobile à 200 jours est un signal qu’une tendance haussière pourrait se mettre en place. Toutefois le RSI déjà en zone de surachat incite à la prudence. On attendra le dépassement des 1372 avant d’envisager un retour sur la résistance hebdomadaire à 1505.

Un retour sous la MM200 et la droite horizontale à 1260 remettrait en cause ce scénario de reprise haussière.

Evolution des cours du CFD café robusta en données quotidiennes :

