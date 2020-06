CUIVRE : Les cours signalent un piège à haussier

Points clés de l’article :

La reprise de la demande industrielle fragilisée par l’émergence d’une deuxième vague

Une consolidation à court terme probable

La pandémie de coronavirus continue de perturber fortement la reprise économique. L’annonce de nouveaux cas en hausse aux Etats Unis et en Chine a suffit pour émettre des doutes sur un scénario de reprise rapide en V.

Pourtant, le chiffre de l’université de Michigan publié vendredi était une bonne nouvelle et a supporté les cours des métaux industriels dont le cuivre qui a affiché une séance en hausse. L’indicateur est ressorti en augmentation de 6,3 points à 78,9 plus fort que les attentes de +2,7 points à 75. Cependant ce chiffre a masqué d’autres indicateurs beaucoup moins positifs , la production industrielle en Europe est ressorti à -17,1% la plus forte baisse depuis 1991 et le PIB au Royaume Uni est ressorti à -20,4% en Avril avec une production industrielle en baisse de 24,3%. Même déception au Japon avec une production industrielle en baisse de 9,8% la plus forte en 9 ans. Les commentaires du président de la Fed de Richmond étaient aussi négatifs. Il a notamment déclaré que le retour à la normale serait lent.

Mais la résurgence du coronavirus aux Etats Unis et en Chine retient l’attention et fait craindre un nouvel arrêt de l’économie mondiale et donc de la demande de cuivre utilisé dans l’industrie. Plusieurs états américains comme la Floride ou le Texas ont annoncé une hausse du nombre de cas. La ville de Houston a annoncé être proche d’un re confinement. Ce week-end, un marché a été fermé à Pékin en raison de nouveaux cas alors que le pays n’en avait pas enregistré depuis 55 jours.

Les inquiétudes reviennent donc sur les marchés et les cours des métaux industriels se retrouvent sous pression.

Les cours du cuivre avaient réussi à franchir la résistance à 26 310 après avoir dépassé le dernier retracement Fibonacci de 61,8% laissant entrevoir un retour sur les niveaux d’avant crise.

La bougie de jeudi s’apparente à un avalement baissier sur un niveau de résistance et un RSI en zone de surachat. Ces éléments avec la réintégration jeudi sous la résistance signale un piège à haussier. Pour l’instant les cours ont rejoint la moyenne mobile à 200 jours et restent au-dessus.

En cas de cassure de cet indicateur important, la probabilité d’un retour sur 24 700 serait donc élevée. Une annulation de ce scénario baissier se produira si les cours re franchissent la résistance qui donnerait un signal de reprise de la dynamique haussière.

Evolution des cours du cuivre en données quotidiennes :

