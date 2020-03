Brent : les cours de pétrole s’effondrent à leur plus bas de 2016

Points-clés de l’article sur le Brent :

L’Arabie Saoudite fait plonger les cours de pétrole après l’opposition de la Russie à geler davantage sa production

L’Arabie Saoudite change de stratégie et tente d’inonder le marché

Le Brent chute de 30% et s’approche de son plus bas de 2016



L’Arabie Saoudite fait plonger les cours de pétrole après l’opposition de la Russie à geler davantage sa production

Les cours de pétrole chutent depuis vendredi après l’opposition de la Russie à réduire davantage sa production de pétrole. En effet, Moscou s’est opposé au gel de production de l’Arabie Saoudite mettant ainsi fin à son alliance de plus de 3 ans avec le cartel.

Alors que les craintes liées à l’épidémie de coronavirus faisaient pression sur les cours de pétrole depuis le début de l’année, ce sont désormais les craintes d’une surabondance de l’offre qui font chuter les prix des barils.

En effet, les cours de pétrole reculent de plus de 20% et jusqu’à 30% cette nuit après l’annonce de l’Arabie Saoudite ce weekend qu’elle allait baisser son prix de vente de pétrole et augmenter sa production au-delà de 10 millions de barils par jour à compter du 1er avril, soit une hausse d’au moins 300 000 barils par jour.

L’Arabie Saoudite change de stratégie et tente d’inonder le marché

La nouvelle stratégie de l’Arabie Saoudite semble consister à faire chuter les cours de pétrole sous les coûts d’extraction russe et américain en inondant le marché d’or noir. Le régime saoudien avait déjà tenté cela contre le pétrole de schiste américain en 2015, mais cette stratégie n’avait pas empêché les producteurs américains de continuer à pomper…

Si l’inondation de l’offre est la nouvelle stratégie de l’Arabie Saoudite et de l’OPEP, ils iront cette fois-ci probablement au bout de leur conviction, mais tous les pays du cartel ne sont peut-être pas financièrement en mesure de faire face à une chute durable des cours de pétrole. Les prochaines déclarations du cartel et de ses membres devraient être particulièrement surveillées.

Le Brent chute de 30% et s’approche de son plus bas de 2016

Analyse technique cours de pétrole

Techniquement, les perspectives baissières sont dorénavant limitées compte tenu du fait que le Brent est revenu proche de son plus bas de 2016 à 29$ et que le WTI le teste déjà. Actuellement à 35$, le Brent pourrait continuer à reculer jusqu’à son plus bas de 2016 ce qui permettrait de tenter un achat depuis ce support.

Pour le moment, un achat du WTI depuis son plus bas de 2016 semble possible, mais il pourrait temporairement tomber sous ce seuil si le Brent continue à reculer.

Les perspectives haussières seraient invalidées si les deux prix des barils enfonçaient leur plus bas de 2016

Découvrez nos prévisions de long terme des autres marchés dans nos guides prévisionnels.

POURSUIVRE VOTRE LECTURE