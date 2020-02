Pétrole : le prix du baril rebondit en bas de son range à 52$

Points-clés de l’article sur le prix du baril WTI :

Les craintes sur la demande chinoise à cause du coronavirus font chuter les cours de pétrole

Les cours de pétrole rebondissent après avoir testé le bas de leurs ranges

Le prix du baril WTI pourrait rebondir jusqu’à 61$

Les craintes sur la demande chinoise à cause du coronavirus font chuter les cours de pétrole

Les cours de pétrole ont chuté en janvier à cause de la désescalade des tensions au Moyen-Orient et l’épidémie de coronavirus en Chine. Depuis le 20 janvier, date à laquelle les marchés ont commencé à prêter attention suite aux premiers décès, les prix des barils ont reculé de plus de 10%.

Les investisseurs craignent une diminution importante des importations de pétrole par la Chine, le premier importateur mondial de pétrole. En effet, les mesures (courageuses) prises par le gouvernement pour tenter d’endiguer la propagation du virus devraient peser sur sa croissance et par conséquent ses importations de pétrole. Il se dit que les importations chinoises de pétrole pourraient avoir chuté de près de 25% en janvier. Réponse vendredi lors de la publication de la balance commerciale chinoise.

Les cours de pétrole rebondissent après avoir testé le bas de leurs ranges

Sur le plan de l’analyse technique, les cours de pétrole Brent et WTI sont revenus en bas de leurs ranges dans lesquels ils évoluent depuis l’été dernier, ce qui laisse à penser qu’un rebond soit possible.

Le marché ne semble pas prêt à sortir par le bas de ces ranges. Le WTI a rebondi après avoir testé le support à 52,70$ vendredi.

Graphique journalier du WTI réalisésur TradingView :

Le prix du baril WTI pourrait rebondir jusqu’à 61$

Sur l’unité de temps 4 heures, nous pouvons observer une divergence haussière du momentum. L’indicateur RSI inscrit des creux de plus en plus hauts tandis que ceux du prix sont de plus en plus bas.Bien que ce signal soit en faveur d’un rebond des cours, il n’est pas suffisant pour entreprendre des stratégies acheteuses.

Il est préférable d’attendre une confirmation du prix, car une divergence peut simplement précéder une consolidation (comme c’était le cas lors de la précédente). Une sortie par le haut du WTI de ses bandes de Bollinger serait une confirmation du signal de la divergence, et permettrait de spéculer sur un renversement haussier. Les perspectives seraient alors haussières jusqu’à 57,45$, puis éventuellement le haut du range vers 61$.

En attendant, il est sans doute préférable de rester à l’écart, car des nouveaux plus bas peuvent être inscrits avant un rebond.

Découvrez nos prévisions de moyen terme des différents marchés dans nos guides prévisionnels.

Graphique 4 heures du WTI réalisésur TradingView :

POURSUIVRE VOTRE LECTURE