Wall Street : mauvaise nouvelle pour les cycliques avec une confirmation du ralentissement économique

Les cycliques devraient continuer à peser sur le marché

Wall Street a poursuivi son rebond mardi malgré la baisse de l’indice ISM manufacturier pour le mois de janvier. Les secteurs cycliques ont même surperformé mardi, sans doute parce que les opérateurs ont été rassurés par la lecture supérieure aux attentes de l’indice ISM à 57,6% contre 57,5% anticipé.

Néanmoins, la tendance baissière de l’indice ISM devrait dans le fond continuer à justifier une sous-performance des valeurs les plus cycliques. En effet, la performance relative de ces secteurs par rapport à d’autres plus défensifs est étroitement liée à l’état de l’économie américaine comme nous pouvons le constater ci-dessous.

Le ralentissement économique devrait s’accélérer au cours des prochains trimestres au vu de la normalisation des politiques budgétaire et monétaire, ce qui devrait encore plus disperser les performances au sein du marché actions par rapport à 2020 et 2021. Les secteurs cycliques devraient se retrouver en bas de classement tandis que les secteurs de croissance et défensifs devraient se retrouver en haut.

Vers une poursuite de la correction du Russell 2000 ces prochaines semaines

Dans ce contexte, le Russell 2000 devrait beaucoup moins bien s’en sortir que le S&P 500 ou le Nasdaq 100. Les périodes de ralentissement économique sont souvent associées à des fortes turbulences sur le Russell 2000, au mieux à une consolidation, jusqu’à la prochaine réaccélération de l’économie. Les rebonds du Russell 2000 seront donc à négocier avec vigilance tant que l’économie américaine ralentit.

Graphique hebdomadaire du cours du Russell 2000 réalisésur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, le Russell 2000 entreprend une correction depuis près de trois mois après avoir inscrit un record à environ 2500 points en novembre. Le Russell 2000 tente de rebondir depuis la semaine dernière après avoir corrigé de plus de 20% par rapport à ce record, mais les perspectives restent techniquement orientées à la baisse sous le support de l’année dernière à 2100 points.

En cas de poursuite de la correction, le premier support majeur à surveiller sera les sommets de 2018 et 2020 à environ 1740 points (dépassé fin 2020). Une baisse sous ce seuil semble peu probable, sauf si le ralentissement économique se transforme en contraction de l’activité économique.

