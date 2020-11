CAC40 : Pfizer vaccine les marchés boursiers

Points clés de l’article :

Les marchés boursiers grimpent en flèche après que Pfizer ait déclaré que les premières données montrent que son vaccin contre le coronavirus est efficace et que les investisseurs ont poussé un soupir de soulagement avec la fin du suspens sur le résultat de l'élection présidentielle. Les investisseurs n’imaginent pas que les recours de Trump puissent aboutir.

Les marchés étaient déjà en forte hausse sur le résultat des élections américaines lorsque Pfizer a déclaré que les données montrent que le vaccin que la firme développe pourraient être efficaces à 90 % pour prévenir le COVID-19, indiquant que la société est sur la bonne voie pour déposer ce mois-ci une demande d'utilisation d'urgence auprès des autorités réglementaires américaines.

Toute reprise économique dépend de la maîtrise de la pandémie, et les investisseurs se ruent sur les nouvelles. Les données de Pfizer ne sont que préliminaires et ne signifient pas qu'un vaccin soit imminent. Faire parvenir le vaccin à des milliards de personnes sera une entreprise gigantesque, même si elle est approuvée.

Le vaccin Covid-19 mis au point par Pfizer Inc. et BioNTech SE a permis d'éviter plus de 90 % des infections dans une étude portant sur des dizaines de milliers de volontaires, ce qui constitue l'avancée scientifique la plus encourageante à ce jour dans la lutte contre le coronavirus. L’action Pfizer était en hausse de 8% et BioN’Tech de 19%.

Le CAC40 pulvérise deux résistances

Les marchés boursiers s’enflamment donc aujourd’hui. Le CAC40 a franchi allègrement la résistance formée par une oblique baissière puis le plus haut du mois de Juin à 5232 points. Le mouvement du marché est extrêmement puissant et inhabituel. La tendance est clairement haussière bien qu’en surachat.

L’objectif se situe sur 3500 points mais un retour sur 5230 points est possible et constituerait un bon point d’entrée pour tous ceux qui ont raté le train.

Evolution du CFD CAC40 en données quotidiennes :

