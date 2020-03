USD/CAD : le dollar canadien à un plus bas de 4 ans face au billet vert

Points-clés de l’article sur l’USD/CAD :

La chute des cours de pétrole et le coronavirus font pression sur le dollar canadien

Les perspectives haussières de l’ USD/CAD se renforcent

Le dollar canadien est sous pression depuis quelques semaines, inscrivant un plus bas de plus de 4 ans face au billet vert. La récente chute des cours de pétrole et la remontée du billet vert ont fortement fragilisé le dollar canadien poussant la banque du Canada (BoC) a procédé elle aussi à une baisse des taux d’urgence vendredi dernier.

En effet, la BoC a réduit de 50 points de base ses taux directeurs après les avoir déjà baissés de 50 bps 10 jours plus tôt.

Les incertitudes économiques à travers le monde causées par le coronavirus ajouté à cela la guerre des prix du pétrole depuis le vol en éclat de l’alliance entre l’OPEP et la Russie devraient continuer à affaiblir l’économie canadienne, ce qui devrait pousser la Banque du Canada à abaisser à nouveau ses taux de 50 bps d’ici sa prochaine réunion le 15 avril.

Davantage de pression baissière est donc à s’attendre sur le dollar canadien, surtout tant que les cours de pétrole sont orientés vers le sud.

Graphique hebdomadaire de l’USD/CAD réalisé sur TradingView :

Techniquement l’USD/CAD a émis un puissant signal haussier mi-février en sortant par le haut d’un biseau baissier dans lequel il a évolué toute l’année 2019.

L’accélération haussière depuis le début de la semaine dernière renforce les perspectives haussières et le franchissement ce lundi du plus haut de 2017 encore plus.

En l’absence de clôture sous le plus haut de 2018 à 1,3664, les perspectives de l’USD/CAD sont techniquement haussières jusqu’au plus haut de 2016 à 1,4689. Une baisse des cours de pétrole jusqu’à leurs plus bas de 2016 sera clé pour anticiper une remontée de l’USD/CAD jusqu’à ce niveau.

