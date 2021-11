Bitcoin, Ethereum : Les niveaux à surveiller cette semaine

Points clés de l’article :

Bitcoin : Tendance toujours positive mais une formation potentielle en biseau

Ethereum : Le canal ascendant borne l’évolution des cours

Bitcoin : Tendance toujours positive mais une formation potentielle en biseau

Le Bitcoin consolide depuis son récent plus haut à 68 971 USD juste sous le seuil psychologique des 70 000 USD affichant des sommets plus hauts et des creux également plus hauts, définition d’une tendance positive. La première cryptomonnaie est donc bien dans une dynamique haussière avec des moyennes mobiles à 13 et 34 périodes ascendantes. Elle est soutenue par une oblique ascendante qui relie les plus bas depuis fin Octobre.

A court terme tant que les cours restent au-dessus de ce support, la progression pourra se poursuivre vers la résistance oblique qui relie les deux derniers sommets. Un franchissement de cet obstacle et du niveau psychologique des 70 000 USD serait un signal probable d’une nouvelle accélération haussière vers une projection Fibonacci sur 85 500 USD.

Par contre, la cassure de l’oblique de support validerait une formation en forme de biseau, figure de retournement qui pourrait amener une correction. L’objectif serait alors le bas de la configuration à 58 112 USD. Sous ce niveau, se situe la droite de polarité à 53 417 USD.

Evolution du Bitcoin en données quotidiennes :

Ethereum : Le canal ascendant borne l’évolution des cours

Depuis la cassure de l’oblique baissière début Octobre, les cours de l’éther progressent au sein d’un canal ascendant. La tendance est donc haussière et l’objectif reste sur le niveau psychologique des 5000 USD dans un premier temps.

Si les cours venaient à casser le canal, les cours pourraient revenir sur la droite de polarité à 3947 USD et réaliser un retracement Fibonacci classique entre 50% et 61,8% de la dernière vague de hausse. La tendance de moyen terme positive serait remise en cause uniquement sous cette zone de support.

Evolution de l’Ether en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE