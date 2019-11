Système multilatéral de négociation : qu’est-ce qu’un MTF ?

Les certificats Turbo à barrière désactivante font partie des produits à effet de levier les plus populaires auprès des analystes privés. En outre, les traders doivent toujours savoir sur quelle plateforme de négociation il est possible de trader des certificats. Un système multilatéral de négociation (MTF) se réfère à une plateforme de négociation similaire à une Bourse. Dans cet article, nous éclaircissons quelques notions et entrons dans le détail de ce système de négociation quasi inconnu.

Qu’est-ce qu’un MTF ?

MTF est l’acronyme de «multilateral trading system» en anglais (système multilatéral de négociation). Sur le marché financier, un système de négociation ou une Bourse a pour mission de réunir de nombreux vendeurs et acheteurs dans le respect de certaines dispositions légales.

Quelle est la différence entre une Bourse et un MTF ?

Dans le jargon, on emploie communément le terme générique de Bourse, ce qui n’a rien de familier en soi. Les MTF et autres systèmes semblables sont similaires à des Bourses et représentent potentiellement les Bourses du futur.

À l’ère de l’information, les Bourses électroniques ont devancé les bonnes vieilles Bourses d’Amsterdam et de New York en raison des avantages qu’elles présentent en termes de coût et d’efficacité. Dans les salles de marché, le brouhaha d’antan a fait place au silence qui règne dans une bibliothèque universitaire.

Une technologie transactionnelle fiable et une infrastructure améliorée permettent aujourd’hui de s’en remettre grandement aux systèmes de négociation informatisés et de rendre l’intervention humaine quasi superflue. Les places boursières physiques, comme la fameuse Bourse de Francfort, pourraient à l’avenir devenir des musées de l’histoire de la finance.

Les certificats Turbo sont cotés en Bourse, tandis que les CFD sont négociés de gré à gré. En savoir plus sur les différences entre les certificats Turbo et les CFD.

Quel est le fonctionnement d’un MTF ?

Schématiquement, un MTF a les mêmes tâches et objectifs que ce que l’on appelle communément une Bourse. Un système multilatéral de négociation assure l’appariement des ordres d’achat et de vente d’actions et d’autres instruments financiers sur la base de règles établies.

Tout comme ils peuvent le faire sur les Bourses de valeurs traditionnelles, les courtiers, teneurs de marché, banques, fonds spéculatifs (hedge funds) et gérants d’actifs peuvent accéder directement à un MTF, sous la forme d’une adhésion. Les clients de ces membres peuvent s’adonner à la négociation, par exemple de certificats Turbo à barrière désactivantes ou d’autres instruments financiers, via la plateforme de négociation des fournisseurs.

Les MTF se distinguent des traditionnelles Bourses de contrats à terme future, d’actions et de matières premières en ce sens qu’ils proposent un panel de produits financiers bien plus étendu. Un système multilatéral de négociation permet de négocier tout type de produits financiers. Les produits qu’il est possible de négocier sur un MTF sont quasi illimités. La liste suivante présente les instruments financiers les plus couramment négociés via un MTF :

Actions

Instruments du marché monétaire

Options

Contrats à terme future

Swaps et contrats à terme forward

Produits dérivés exotiques

CFD

Émission

Certificats Turbo à barrière désactivante

Les certificats Turbo à barrière désactivante font partie des produits à effet de levier négociés en Bourse les plus populaires. Comment les trader et comment déterminer le niveau de désactivation approprié ? Pour le savoir, consultez notre article : Trader avec des certificats Turbo.

Le fonctionnement d’un MTF repose sur un ensemble de règles, qui déterminent comment et quand les opérations sont exécutées. Le respect de ces règles est généralement assuré à travers des applications informatiques qui respectent le cadre réglementaire et apparient acheteurs et vendeurs selon les ordres saisis dans le système.

Les règles d’un MTF doivent être transparentes et identifiables aux termes de la loi, afin de garantir que tous les membres disposent des mêmes conditions de négociation et y soient bel et bien assujettis, indépendamment de leur taille ou de leur statut.

Source : illustration IG

Comment un MTF génère-t-il ses revenus ?

Le système multilatéral de négociation génère ses revenus en facturant des frais aux membres utilisant la plateforme de négociation qui, en retour, tirent leurs revenues du spread et des commissions sur les transactions de leurs clients. Cette structure permet de garantir l’absence de conflit d’intérêts entre l’investisseur et le MTF.

Quelle est la structure de coûts des certificats Turbo ? Comment comparer les coûts de différents certificats Turbo ? Pour en savoir plus, consultez notre article sur les coûts des certificats Turbo.

Où se trouvent les certificats Turbo offerts à la négociation par IG ?

S’agissant des certificats Turbo à barrière désactivante offerts par IG : Turbo24 est un produit à effet de levier négocié en Bourse. Tous les certificats Turbo proposés par IG figurent sur la plateforme de négociation Spektrum, à Francfort-sur-le-Main. La surveillance des MTF incombe à l’Autorité fédérale de surveillance du marché financier, la BaFin.

La plateforme de négociation Spektrum offre les avantages suivants aux traders :

Négociation 24 h/24, 5 jours par semaine

Plateforme de négociation axée sur les investisseurs particuliers

Faibles coûts

Fiabilité de la technologie et de l’infrastructure

Service à la clientèle 24 h/24

Résumé :

Un système multilatéral de négociation (MTF) se réfère à une plateforme de négociation similaire à une Bourse.

Un système multilatéral de négociation assure l’appariement des ordres d’achat et de vente d’actions et d’autres produits financiers sur la base de règles établies.

Tout comme ils peuvent le faire sur les Bourses traditionnelles, les courtiers, teneurs de marché, banques, fonds spéculatifs (hedge funds) et gérants d’actifs peuvent opérer directement sur un MTF.

Les MTF et autres systèmes semblables sont similaires à des Bourses et représentent potentiellement les Bourses du futur.

À l’ère de l’information, les Bourses électroniques ont devancé les bonnes vieilles Bourses en raison des avantages qu’elles présentent en termes de coût et d’efficacité.

Les MTF se distinguent des traditionnelles Bourses de contrats à terme future, d’actions et de matières premières en ce sens qu’ils proposent un panel de produits financiers bien plus étendu.

Tous les certificats Turbo proposés par IG figurent sur la plateforme de négociation : Spektrum.

LECTURES COMPLÉMENTAIRES SUR LE TRADING AVEC LES CERTIFICATS TURBO :

LECTURES COMPLÉMENTAIRES SUR DES SUJETS CONNEXES SUSCEPTIBLES DE VOUS INTÉRESSER :