Bourse : discours Fed et BCE – ETH/USD : l’Ether reprend des couleurs

Les Bourses européennes progressent légèrement en début de séance mercredi, profitant de la hausse des valeurs automobiles et bancaires, qui relègue temporairement au second plan les préoccupations liées à l'inflation, à la remontée des taux d'intérêt et à leur impact sur l'économie.

Après l'annonce en début de matinée d'une baisse de 5,4%, plus forte qu'attendu, des ventes au détail en Allemagne en avril, les marchés surveilleront aussi les résultats de l'enquête ISM sur l'activité manufacturière aux Etats-Unis et ceux d'ADP sur l'emploi privé, prélude au rapport mensuel du département du Travail attendu vendredi.

Ils étudieront également le communiqué de politique monétaire de la Banque du Canada, qui devrait annoncer un nouveau relèvement d'un demi-point à 1,5% de son taux directeur.

Wall Street a fini mardi en baisse au terme d'une séance indécise marquée par les fluctuations des cours du pétrole et par la réaction des marchés aux déclarations d'un responsable de la Réserve fédérale suggérant un durcissement de la politique monétaire plus prolongé que prévu aux Etats-Unis.

Les cours du pétrole se sont retournés à la baisse, plombant les valeurs de l'énergie, après une information du Wall Street Journal selon laquelle l'Organisation des pays exportateurs de pétrole envisage de suspendre la Russie des accords d'encadrement collectif de l'offre, ce qui pourrait inciter certains pays à augmenter leur production.

La politique de la Fed reste aussi au cœur des préoccupations des investisseurs alors que son président Jerome Powell a rencontré Joe Biden mardi pour discuter de l'inflation élevée. Au cours de leur entretien, le président des Etats-Unis s'est engagé à respecter l'indépendance de la Réserve fédérale.

Sur ce front, les investisseurs ont surtout retenu les déclarations lundi de Christopher Waller. Ce gouverneur de la Fed a jugé que la banque centrale américaine devrait être prête à relever ses taux d'un demi-point à chacune de ses réunions de politique monétaire à partir de maintenant et ce, jusqu'à ce que l'inflation soit clairement maîtrisée.

Ces propos fragilisent le scénario qui tenait la corde récemment, selon lequel la Fed marquerait une pause dans son resserrement monétaire à partir de septembre.

Pétrole :

Le marché pétrolier est en légère hausse, toujours soutenu par la perspective d'un arrêt quasi-total des importations de brut russe de l'Union européenne et par la fin du confinement à Shanghaï.

La hausse est toutefois limitée par les informations du Wall Street Journal selon lesquelles plusieurs Etats membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) envisagent de suspendre la Russie des accords d'encadrement collectif de l'offre, ce qui pourrait inciter certains pays à augmenter leur production.

GRAPHIQUE DU JOUR – ETH/USD : Une divergence haussière

L’Ether reprend un peu de hauteur depuis quelques jours. Techniquement, force est de constater que les prix ont validé une divergence haussière, ainsi l’analyse graphique plaide pour un rebond à venir.

Le marché semble enfin mûr pour reprendre de la hauteur. Certes, il est encore trop tôt pour affirmer que le pire est passé, toutefois les signaux haussiers suggèrent un creux de marché. Plusieurs cibles techniques sont désormais envisageables, le marché a les capacités de reconquérir les 2 300 puis 2 500 dollars. Bien entendu, il sera nécessaire de franchir ce seuil pour inverser la tendance et repartir de plus belle.

Ce scénario sera invalidé si les prix enfoncent les 1 650 dollars dans les prochains jours.

