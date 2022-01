Bourse : minutes de la BCE – EUR/CHF : l’euro retombe face au franc suisse

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

L es Bourses européennes attendent les minutes de la BCE

Wall Street pénalisée par le Nasdaq

Graphique du jour – EUR/CHF : la paire travaille un support

Les Bourses européennes évoluent en légère hausse profitant des mesures d'assouplissement monétaire en Chine, bien que les préoccupations liées à la politique monétaire aux Etats-Unis et à l'inflation restent présentes.

La Banque populaire de Chine (BPC) a accentué ses mesures d'assouplissement monétaire jeudi en abaissant ses taux préférentiels de prêt (TPP) à un an et à cinq ans afin de soutenir une économie en perte de vitesse.

Cette décision tranche avec l'orientation prise par la plupart des grandes banques centrales vers un resserrement de leurs politiques accommodantes. Le marché anticipe que la Réserve fédérale américaine, dont le comité de politique monétaire se réunit les 25 et 26 janvier, entame dès le mois de mars le relèvement de ses taux d'intérêt.

Les investisseurs suivront par ailleurs à 13h30 la publication des "minutes" de la BCE. Auparavant Christine Lagarde, avait déjà déclaré que la hausse des prix devrait se stabiliser puis baisser cette année dans le bloc monétaire.

Wall Street a fini en baisse mercredi, le Nasdaq s'étant établi en zone de correction, après la publication de divers résultats trimestriels sur fond d'inquiétude des investisseurs à propos de la remontée des obligations et du resserrement à venir de la politique de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Après avoir déjà terminé dans le rouge la veille, le Nasdaq a terminé la séance en baisse de 10,7% par rapport à son record de clôture du 19 novembre dernier. Il s'est ainsi établi en zone de correction pour la première fois depuis début 2021.

Les investisseurs ont digéré la publication dans la journée des résultats trimestriels de Morgan Stanley et de Bank of America, qui ont fait état de bénéfices en hausse, après des résultats mitigés d'autres banques américaines.

Depuis le début de l'année, les actions sont volatiles alors que la perspective de voir la Fed prendre des mesures agressives pour lutter contre l'inflation a provoqué une remontée rapide des rendements obligataires, pesant particulièrement sur les grands titres technologiques et les valeurs à forte croissance.

Les investisseurs sont préoccupés par la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale, prévue la semaine prochaine et lors de laquelle la banque centrale américaine pourrait acter le resserrement de sa politique monétaire.

Certains analystes n'excluent plus une nouvelle accélération de la fin des achats d'actifs de la Fed avant la première hausse de taux, attendue en mars, alors que des données publiées la semaine dernière ont montré que les prix à la consommation aux Etats-Unis ont augmenté sur un an en décembre à leur rythme le plus important en quatre décennies.

Par conséquent, le Dow Jones a perdu 0,96% à 35 028,65 points. Le Nasdaq a reculé de 1,15% et le S&P 500 a cédé 0,97%.

Autrespoints sur l’actualité des marchés financiers

Pétrole :

Le marché du pétrole évolue en petite baisse après avoir atteint un plus haut depuis fin 2014.

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

Alors que l’euro avait entamé un puissant rebond début janvier, force est de constater que la monnaie unique manque finalement de carburant. Les prix ont échoué sur la zone de polarité couplée à la borne basse du canal vers 1,0505 et les vendeurs ont une nouvelle fois pris le relais.

A court terme, l’EUR/CHF travaille le support des 1,0380. Ainsi, une cassure de ce seuil conduirait à une accélération baissière en direction des plus bas annuels. Pour l’heure, la paire reste sous pression, les acheteurs semblent assez fébriles pour amorcer une nouvelle reprise haussière.

En l’absence de flux ou de catalyseurs haussiers, les vendeurs gardent la main. Un retour sur le support à 1,0335 ne serait donc pas à exclure dans les prochains jours.

