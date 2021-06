Bourse: un marché tourmenté – ETH/USD: l’Ethereum travaille un support majeur

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

L es Bourses européennes dans la tourmente

Wall Street plombée par un membre de la Fed

Graphique du jour – ETH/USD : une zone de polarité à 1 960$

Les Bourses européennes évoluent en ordre dispersé lundi après une ouverture dans le rouge, toujours sous le coup des incertitudes sur la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine.

Les marchés européens et américains ont terminé en baisse vendredi à la suite des déclarations du président de la Réserve fédérale de Saint-Louis, James Bullard, qui a dit anticiper une première hausse de taux dès 2022, soit un an plus tôt que prévu par la Fed, en raison de l'accélération plus marquée qu'attendu de l'inflation et du fort rebond de l'économie.

Dans ce contexte, les investisseurs suivront de près la nouvelle intervention de James Bullard dans l'après-midi ainsi que celle de son homologue à Dallas, Robert Kaplan.

Le président de la Fed, Jerome Powell, sera quant à lui entendu mardi par la commission de la Chambre des représentants sur la crise du coronavirus.

Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, interviendra pour sa part ce lundi à partir de 14h15 devant la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen.

Wall Street a fini en forte baisse vendredi, après que James Bullard a jeté un froid en déclarant que l'inflation était plus forte que prévu, ce qui l'amène à prévoir une hausse de taux dès 2022.

Le président de la Réserve fédérale de Saint-Louis a déclaré vendredi faire partie des sept responsables de la Fed qui prévoient des hausses de taux dès l'année prochaine pour contenir une inflation plus élevée qu'attendu et qui se révélera, selon lui, plus durable.

La banque centrale américaine avait surpris les marchés mercredi en annonçant qu'elle tablait sur une première hausse des taux d'intérêt dès 2023 et qu'elle avait amorcé le débat sur la réduction à venir de ses achats d'obligations sur les marchés.

Les commentaires de Bullard ont fait grimper l'indice de volatilité du CBOE, baromètre de la nervosité des investisseurs, qui a d'abord atteint son plus haut niveau depuis le 21 mai, avant de redescendre un peu.

Le mouvement à la hausse des matières premières ne s'est pas traduit par un sentiment positif pour les valeurs de l'énergie américaines, l'indice du secteur rejoignant les financières comme les plus mauvaises performances.

Par conséquent, le Dow Jones a perdu 0,62% à 34 823,45 points. Le Nasdaq a pris 0,87% et le S&P-500 a reculé de 0,04%.

Pétrole :

Les cours du brut progressent légèrement, soutenus par le rebond de la demande et par une pause dans les discussions visant à relancer l'accord sur le nucléaire iranien, qui pourrait indiquer un retard dans la reprise de l'approvisionnement de l'Iran.

Calendrier économique du jour :

GRAPHIQUE DU JOUR –ETH/USD : une zone de polarité à 1 960$

La Chine continue son offensive contre les fermes de minage de cryptomonnaie. Pékin a demandé aux barrages hydroélectriques de la région du Sichuan de leur couper le courant. Il s’agit d’un des plus gros pôles de minage de cryptomonnaies du pays. De ce fait, les cryptomonnaies subissent de lourdes pertes ce lundi.

Côté graphique, l’Ethereum se trouve à la croisée des chemins. Les prix testent actuellement une zone de polarité située à 1 960$. Par ailleurs, la moyenne mobile 200 périodes arrive aussi en soutien. Néanmoins, une incursion sous ce seuil clé ne serait pas de bon augure, le marché risquerait de poursuivre sa dégringolade en direction des 1 665$ puis 1 410$.

A contrario, si le support des 1 960$ ne cède pas sous la pression vendeuse, alors nous pourrions assister à un rebond technique à court terme. Il conviendra d’attendre un signal de retournement pour valider ce scénario.

