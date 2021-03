Bourse: les marchés rassurés par la Fed – EUR/GBP: l’euro poursuit son plongeon

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les Bourses européennes en hausse après les annonces de Powell

Wall Street portée par la Fed

Graphique du jour – EUR/GBP : un range de long terme

Les Bourses européennes sont en légère hausse jeudi dans la matinée après les annonces de la Réserve fédérale, qui s'est engagée à maintenir une politique accommodante tout en dressant un tableau optimiste des perspectives économiques, mais la persistance des tensions sur le marché obligataire freine la prise de risque.

Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne a prévenu de son côté jeudi que l'effet de l'accélération des achats d'actifs, annoncée la semaine dernière pour freiner la remontée des coûts de financement, pourrait prendre du temps avant de porter ses fruits.

Dans une actualité encore très chargée du côté de la politique monétaire, la Banque d'Angleterre doit annoncer ses décisions de politique monétaire à 13h00. Le marché s'attend à ce qu'elle maintienne son taux d'intérêt directeur à 0,1% et le montant de son programme d'achats d'obligations sur les marchés à 895 milliards de livres.

Le reste de la journée sera en outre animé par les conclusions de l'Agence européenne des médicaments sur le vaccin AstraZeneca, suspecté de provoquer des effets secondaires graves, et par plusieurs indicateurs américains dont les inscriptions au chômage.

Wall Street portée par la Fed

Wall Street a fini en hausse mercredi, après que la Fed a annoncé s'attendre à une nette accélération de la croissance et de l'inflation cette année.

La banque centrale américaine prévoit désormais une croissance du produit intérieur brut américain de 6,5% et un recul du taux de chômage à 4,5% en fin d'année alors qu'elle tablait en décembre sur une expansion de 4,2% et un taux de chômage à 5%.

Elle a aussi répété qu'elle maintiendrait des taux d'intérêt quasi nuls pendant plusieurs années encore. Le communiqué de la Fed était plus optimiste que prévu et elle a relevé ses perspectives à la fois pour la croissance économique et le marché du travail.

Par conséquent, le Dow Jones, a pris 0,58% à 33 015,37 points. Le Nasdaq a avancé de 0,40% et le S&P-500a gagné 0,29%.

Autrespoints sur l’actualité des marchés financiers

Pétrole :

Le marché pétrolier est en baisse après l'annonce mercredi par l'Energy Information Administration (EIA) d'une augmentation des stocks de carburants aux Etats-Unis la semaine dernière.

GRAPHIQUE DU JOUR – EUR/GBP : un range de long terme

L’euro poursuit sa dégringolade face à la livre sterling en attendant la décision de la BoE. De plus, la paire avait validé une figure de retournement : une épaule-tête-épaule. Ainsi l’objectif théorique de cette figure chartiste se situe vers le support à 0,8470.

Par ailleurs, le marché est enfermé dans un range de long terme entre 0,9300 et 0,8300. Nous assistons donc à une nouvelle rotation des prix vers la borne basse du rectangle. De ce fait, une incursion sous les 0,8470 conduirait à une accélération vers les 0,8300.

