Indices: espoirs de vaccin avec Moderna – Nasdaq 100: l’indice de la tech consolide

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les Bourses européennes dopées par l’annonce de Moderna

Les Bourses européennes ont terminé en nette hausse lundi, portées par les résultats prometteurs des essais du vaccin expérimental de Moderna contre le coronavirus, venus s'ajouter à de bons indicateurs économiques asiatiques.

Une semaine exactement après le duo Pfizer-BioNTech, Moderna a publié des résultats préliminaires d'essais cliniques de son candidat vaccin, qui montrent une efficacité de 94,5%. Et comme lundi dernier, la nouvelle a été très bien accueillie par les investisseurs, qui y voient la promesse de campagnes de vaccination dès le tout début de l'an prochain avec un impact économique favorable.

Les actions européennes étaient déjà bien orientées avant les annonces du laboratoire américain, grâce entre autres aux bons chiffres de la production industrielle chinoise en octobre (+6,9% sur un an) et du produit intérieur brut japonais au troisième trimestre (+21,4% en rythme annualisé).

Ces nouvelles l'emportent largement sur les progrès continus de l'épidémie en Europe et aux Etats-Unis et sur les risques annexes liés entre autres au Brexit.

Record pour le Dow Jones

Le Dow Jones et le S&P 500 ont clôturé à des niveaux records lundi grâce aux annonces de Moderna sur son vaccin expérimental contre le coronavirus qui ont renforcé l'espoir d'une reprise rapide de l'activité après la crise économique provoquée par la pandémie.

La progression du Nasdaq Composite a été un peu plus limitée, freinée par la baisse de valeurs comme Netflix, souvent présenté comme l'un des principaux grands gagnants de la pandémie en raison de l'évolution des habitudes de consommation liée aux mesures de confinement.

Les valeurs liées au tourisme et au voyage ont profité de ce regain d'optimisme : les compagnies aériennes United Airlines et American Airlines, les croisiéristes Carnival Corp et Norwegian Cruise, qui ont perdu cette année plus de la moitié de leur capitalisation boursière pour cause de pandémie, ont regagné entre 5% et près de 10%.

Par conséquent, le Dow Jones, a gagné 1,60% à 29 950,44 points. Le Nasdaq a pris 0,80% et le S&P-500a avancé de 1,16%.

Autrespoints sur l’actualité des marchés financiers

Forex

Sur le marché des devises, le dollar pâtit une nouvelle fois de son statut de valeur refuge dans un contexte dominé au contraire par l'intérêt retrouvé des investisseurs pour les actifs risqués. L'indice mesurant ses variations face à un panier de référence recule de 0,11%.

Pétrole

Les annonces de Moderna, conjugués aux bons indicateurs chinois et japonais, permettent au marché pétrolier d'effacer ses pertes de vendredi, en attendant mardi la réunion d'un comité ministériel de l'Opep+, qui pourrait recommander de repousser l'augmentation de la production prévue pour l'instant en janvier.

Le Brent gagne 3,16% à 44,13 dollars le baril et le brut léger américain WTI 3,39% à 41,49 dollars.

GRAPHIQUE DU JOUR –Nasdaq 100 : un triangle symétrique

Le Nasdaq continue de se stabiliser à l’intérieur d’une figure chartiste, un triangle symétrique. De ce fait la rupture de ce dernier devrait conduire à une nouvelle accélération haussière. Pour le moment, les prix travaillent la borne haute mais étant donné la dynamique de fond haussière, nous pouvons anticiper la probabilité d’avoir une sortie par le haut.

Toutefois, un retour sur le support couplé à la moyenne mobile 50 périodes vers 11 545 n’est pas à exclure à court terme avant de repartir de plus belle. En cas de franchissement des 12 170 points, l’indice devrait tutoyer ses plus hauts historiques afin de terminer l’année en beauté.

