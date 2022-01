Morning Meeting Forex : l’aversion au risque s’accentue; GBP/USD : un support important à 1,3430

Points clés de l’article :

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 84,18 80,3 AUD/USD Baissier 0,734 0,708 EUR/AUD Neutre 1,59 1,5568 MM200 résistance EUR/CHF Baissier 1,0512 1,0327 Clôture au-dessus du support EUR/GBP Neutre 0,8379 0,828 EUR/JPY Baissier 133 127,5 Rupture droite de polarité 129,60 EUR/USD Neutre 1,1525 1,118 GBP/JPY Neutre 158,25 153 Test MM200 GBP/USD Neutre 1,3835 1,343 NZD/USD Baissier 0,687 0,65 USD/CHF Neutre 0,9368 0,909 Consolidation horizontale USD/CAD Baissier 1,2957 1,23 Tête épaule validée. Test oblique baissière USD/JPY Neutre 118,66 113,5

Le dollar américain, valeur refuge, s'est maintenu mardi à son plus haut niveau en deux semaines par rapport aux principales devises, dans un contexte d'inquiétudes croissantes concernant l'accélération du resserrement de la politique de la Réserve fédérale et un éventuel conflit militaire en Ukraine. Dans ce contexte, le yen et le franc suisse sont toujours recherchés.

La Fed entame une réunion de politique générale de deux jours plus tard dans la journée mondiale, et les investisseurs seront impatients d'entendre tout indice sur le calendrier et le rythme des hausses de taux, ainsi que sur la vitesse à laquelle la banque centrale réduira ses avoirs de plus de 8 000 milliards de dollars en bons du Trésor et en dettes hypothécaires.

Les marchés monétaires tablent sur une première hausse des taux en mars, suivie de trois autres hausses d'un quart de point d'ici la fin de l'année. Mais des inquiétudes se sont portées vers la possibilité d’une hausse de 50 points de base.

Le risque géopolitique vient d'ajouter une nouvelle couche de soutien aux valeurs refuges. Jusqu'à récemment, les marchés n'avaient pas tenu compte de l'arrivée massive de troupes russes aux frontières de l'Ukraine, mais les tensions sont montées d'un cran ces derniers temps. L'OTAN a déclaré qu'elle mettait ses forces en attente et renforçait l'Europe de l'Est avec davantage de navires et d'avions de chasse, ce que la Russie a dénoncé comme une escalade des tensions.

Les marchés évaluent une prime de risque plus importante pour l'euro, car on craint de plus en plus que l'affrontement entre la Russie et l'Occident au sujet de l'Ukraine n'incite Moscou à réduire ses approvisionnements énergétiques en Europe.

Le dollar australien a brièvement augmenté après que de solides chiffres sur les prix à la consommation ,au plus haut depuis 7 ans, aient renforcé les arguments en faveur d'une augmentation des taux d'intérêt de la Banque centrale cette année mais le contexte d’aversion au risque lui est défavorable

De nombreux analystes estiment qu'un tel rythme de hausse des prix obligera la RBA à relever ses taux cette année, bien que le gouverneur Philip Lowe ait précédemment affirmé qu'une telle éventualité était extrêmement improbable.

Les marchés monétaires sont depuis longtemps en désaccord avec l'attitude dovish de la RBA et tablent sur une hausse des taux d'ici juin.

La câble a finalement rejeté la moyenne mobile descendante à 200 périodes et accéléré à la baisse pour toucher hier le support à 1,3430. Ce niveau se situe entre les retracements Fibonacci de 50% et 61,8% de la dernière vague de hausse. Les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes se sont retournées indiquant la fragilité du marché.

La rupture du retracement Fibonacci de 61,8% signifierait que le rebond observé en décembre janvier est totalement abandonné et qu’un retour sur le support à 1,3175 est probable.

La mèche basse d’hier montre le retour des acheteurs et laisse espérer la fin de cette vague de baisse. Pour cela les cours doivent dépasser le plus haut de la séance d’hier

Evolution de la livre contre dollar en données quotidiennes :

