Morning Meeting Forex : Hausse du dollar avec la progression des taux US; EUR/GBP, la livre se renforce après l’inflation

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 84,18 80,3 Test support 82,00 AUD/USD Neutre 0,734 0,71 EUR/AUD Neutre 1,59 1,5568 Test résistance + MM200 EUR/CHF Baissier 1,0512 1,066 EUR/GBP Baissier 0,866 0,828 EUR/JPY Haussier 133 129,6 Résistance 131,50 EUR/USD Neutre 1,1525 1,118 Fausse sortie haussière GBP/JPY Haussier 158,25 154,75 GBP/USD Haussier 1,3835 1,3175 Pull back sur 1,3600 NZD/USD Neutre 0,687 0,6702 USD/CHF Neutre 0,9368 0,91 USD/CAD Baissier 1,2957 1,23 Tête épaule validée. Objectif final 1,2300 USD/JPY Neutre 118,66 113,5

Le dollar reste ferme au cours de la session asiatique, après que la hausse des rendements américains l'ait fait bondir contre l'euro, le replaçant au-dessus des niveaux de support qui l’ont soutenu ces derniers mois en prévision d'une hausse des taux d'intérêt américains.

L'euro a chuté d'environ 0,7 % mardi, sa plus forte baisse quotidienne en un mois, et est revenu sur sa moyenne mobile de 50 jours à 1,1323 USD. Les rendements du Trésor à deux ans ont bondi de 15 points de base en deux séances pour dépasser 1 % et les rendements à 10 ans se situent à un sommet de deux ans, à 1,8860 %.

Le dollar a également retrouvé des niveaux de soutien contre les dollars australien et néo-zélandais et a maintenu la livre sterling sous sa moyenne mobile à 200 jours. Cependant la devise britannique reste demandée après les chiffres du chômage hier meilleurs qu’attendu et les chiffres de l’inflation ce matin.

La Réserve fédérale américaine se réunit pour fixer sa politique la semaine prochaine et les traders s'inquiètent de plus en plus d'une autre surprise qui accentuerait son virage vers une politique restrictive.

Les anticipations du marché vont vers une hausse de 25 points de base mais qui pourraient le risque est de voir une hausse plus forte de 0,50 points de base.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux prévoient trois hausses supplémentaires en 2022. La force du dollar pourrait se prolonger si les opérateurs commencent à s'attendre à ce que les taux augmentent non seulement plus rapidement, mais aussi plus longtemps.

Les mouvements sur le marché obligataire américain ont déstabilisé les investisseurs en actions, soutenant le yen, valeur refuge, qui s'est maintenu à 114,50 pour un dollar.

Le taux d'inflation annuel au Royaume-Uni a augmenté à 5,4 % en décembre 2021, contre 5,1 % en novembre, et dépasse les prévisions du marché de 5,2 %. Il s'agit du chiffre le plus élevé depuis mars 1992, car les pressions inflationnistes persistent, notamment en raison de la hausse des prix de l'énergie et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement. La livre s’en trouve renforcée avant la réunion de la banque d’Angleterre le 3 février.

EUR/GBP : Vers un retour sur les plus bas de 2020

L’euro contre livre a enregistré hier une séance baissière qui se matérialise par un chandelier rouge affichant une clôture au plus bas de la séance. La tendance négative en vigueur depuis plusieurs mois a vu l’euro livre casser le bas de son canal descendant.

L’accélération d’hier expose la paire à un affaiblissement vers le fort support sur 0,8280, plus bas de décembre 2019 et février 2020. L’euro remettrait en cause ce scénario sur franchissement de la droite de polarité à 0,8380.

Evolution de l’euro contre livre en données quotidiennes :

