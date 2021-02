Morning Meeting Forex : Le yen s’effondre, EUR/GBP, la livre s’apprécie fortement

Points clés de l’article :

Le yen au plus bas contre les devises majeures, la livre s’envole

La devise du jour : EUR/GBP : Accélération à la baisse

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 84 80,75 Surachat AUD/USD Neutre 0,7814 0,7565 Test résistance EUR/AUD Baissier 1,604 1,56 Test support/Obj 1,5350 EUR/CHF Neutre 1,0877 1,0739 EUR/GBP Baissier 0,93 0,862 Obj 0,8500 EUR/JPY Haussier 128,3 127,5 EUR/USD Neutre 1,255 1,192 Résistance intermédiare 1,2150 GBP/JPY Haussier 148,3 142,7 RSI en surachat GBP/USD Haussier 1,4385 1,35 Obj 1,3880 atteint, prochain 1,400 NZD/USD Neutre 0,725 0,7 Test résistance USD/CHF Baissier 0,894 0,884 USD/JPY Neutre 105,7 104,55 MM34 en soutien

Le dollar américain en légère baisse, l'optimisme de la vaccination outre-manche ayant propulsé la livre sterling à son plus haut niveau depuis presque trois ans. La livre sterling, qui a dépassé 1,39 est portée par les annonces attendues d’un plan de levée des restrictions annoncé pour le 22 février.

La hausse des prix du pétrole et les espoirs de reprise mondiale ont soutenu les monnaies exposées aux matières premières comme le dollar canadien.

Dans un contexte d'échanges commerciaux affaiblis par les vacances du Nouvel An lunaire en Chine et le congé américain de lundi, l'humeur positive a également pesé sur le yen, qui a atteint un plancher d'une semaine contre dollar. La devise japonaise est aussi tombée à son plus bas niveau depuis plus de deux ans contre l'euro et le dollar australien .

Le yen a été la monnaie la moins performante de 2021, sa corrélation négative avec les rendements du Trésor américain s'avérant être le principal facteur d'affaiblissement mais la hausse des actions mondiales est aussi un facteur aggravant. Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans a bondi de cinq points de base, alors que la plupart des principales devises sont restées stables.

L’attention sera portée vers la zone euro aujourd’hui avec la publication de la 2ème estimation pour le 4ème trimestre du PIB de la zone et celle de l’indice ZEW en Allemagne.

La livre s’apprécie fortement avec l’EUR/GBP qui accélère à la baisse. La rupture du support qui avait soutenu les cours à 5 reprises sur 0,8865 a été décisif. Les cours sont coiffés par une moyenne mobile à 13 périodes descendante elle-même sous la moyenne mobile à 34 périodes indiquant une tendance baissière prononcée.

La paire devrait rejoindre le support à 0,8670 et si cassure le seuil psychologique à 0,8500. Toutefois le RSI entre en zone de survente et donc un rebond ou une respiration pourrait intervenir sans remettre en cause la tendance.

Un retour au-dessus de la MM13 serait une première indication d’un apaisement de la tendance et au dessu de la MM34 d’une consolidation plus marquée avec un retour en neutralité.

Evolution de l’euro contre livre ne données quotidiennes :

