Morning Meeting Forex : L’euro soutenu après la BCE, GBP/USD progresse vers l’objectif à 1,3880

Points clés de l’article :

Faits marquants : Un ton un peu moins accommodant de la BCE dans l’attente des PMI

La devise du jour : GBP/USD vers l’objectif à 1,3880

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 80,72/84 78,8 Consolidation sous résistance AUD/USD Haussier 0,7814 0,764 Oblique haussière en soutien EUR/AUD Baissier 1,604 1,5685 Cassure rectangle horizontal._Obj 1,5685 atteint puis 1,5350 EUR/CHF Neutre 1,0877 1,0737/1,0660 Consolidation horizontale EUR/GBP Neutre 0,93 0,8865 Doji sur support EUR/JPY Neutre 127,5 125,15 Reprise sur support EUR/USD Neutre 1,255 1,201 Correction GBP/JPY Haussier 142,72 137,2 Biais haussier >140,30 GBP/USD Haussier 1,37 1,3285 Oblique haussière en support-Obj 1,3900 NZD/USD Haussier 0,74 0,7 Reprise haussière USD/CHF Baissier 0,8920/85 0,87 Rejet résistance 0,8920 USD/JPY Baissier 104,75 101,18 Echec franchissement oblique baissière

Recommandé par Cedric Damestoy Télécharger nos prévisions sur lalivre Recevoir mon guide

Faits marquants : Un ton un peu moins accommodant de la BCE dans l’attente des PMI

Le dollar se dirigeait vers sa pire semaine de l'année ce matin, alors que les investisseurs ont applaudi le gouvernement de Joe Biden en achetant des devises plus risquées et ont renouvelé leurs paris sur le fait qu'une reprise après la pandémie pourrait faire baisser encore plus le billet vert. Les investisseurs restent optimistes se projetant sur l’avenir et laissant de côté les mauvaises nouvelles.

Par rapport à l'euro, le dollar est en baisse de près de 0,8 % cette semaine et il a atteint un plus bas de la semaine à 1,2153 vendredi. L'indice dollar a baissé dans les mêmes proportions, et s'est maintenu à 90,075 au début de la session asiatique.

Hier, la Banque centrale européenne a laissé sa politique monétaire inchangée et a déclaré que si "des conditions de financement favorables étaient maintenues...... l'enveloppe (PEPP) ne devait pas être utilisée dans sa totalité". Le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, partage un point de vue similaire lorsqu'il a déclaré que "si l'économie reste en ligne ou se renforce avec nos perspectives, alors l'économie n'aura pas besoin d'autant de mesures d'assouplissement quantitatif au fil du temps". Ces commentaires un peu moins « dovish » ont aidé l'euro à rebondir après la correction de début de semaine et ont conduit l'USD/CAD à son plus bas niveau depuis 2,5 ans au cours de la journée.

Pour l'avenir, des rapports du PMI devraient être publiés par la Nouvelle-Zélande, l'Australie, la zone euro, le Royaume-Uni et les États-Unis. Si une bonne surprise n’est pas à exclure du côté de l’Australie et la Nouvelle Zélande, on s'attend à une faiblesse des chiffres en Europe, car de nouvelles vagues d'infection par le coronavirus ont entraîné de nouvelles restrictions et freiné la croissance.

La devise du jour : GBP/USD vers l’objectif à 1,3880

Bien que heurtée, la progression de la livre contre dollar reste bien d’actualité. Les creux sont ascendants avec de longues mèches basses sur les chandeliers. Les cours évoluent au-dessus des moyennes mobiles ascendantes.

Le câble a rebondi sur une zone de polarité autours de 1,3500 avec une étoile du matin composée par les bougies de vendredi, lundi et mardi. La hausse pourrait se poursuivre vers l’objectif technique à 1,3880 puis vers le niveau psychologique à 1,4000.

La rupture de la zone de polarité puis l’oblique haussière invaliderait ce scénario positif et préfigurerait un retournement de tendance.

Evolution de la livre contre dollar en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE