Morning Meeting Forex : L’euro comme pilote du marché, GBP/USD : Turbulences en cours

Points clés de l’article :

Contexte Genéral : Euro et livre vont concentrer l’attention des opérateurs

La devise du jour : GBP/USD : La livre corrige sous la résistance à 1,3500

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 78,5 77,1 Retour sur support et MM13 AUD/USD Haussier 0,75 0,7414 MM13 en soutien EUR/AUD Neutre 1,642 1,607 Large consolidation horizontale EUR/CHF Neutre 1,0877 1,0782 Range EUR/GBP Haussier 0,915 0,8865 Résistance touchée mais rejetée EUR/JPY Haussier 127,1 125,15 EUR/USD Haussier 1,255 1,201 GBP/JPY Neutre 140,3 137,2 Consolidation horizontale GBP/USD Neutre 1,35 1,3285 Correction NZD/USD Haussier 0,7075 MM13 Consolide sous résistance USD/CHF Baissier 0,92 0,87 USD/JPY Baissier 104,75 103,68 Consolidation entre les deux bornes

Contexte Genéral : Euro et livre vont concentrer l’attention des opérateurs

Ces dernières semaines, les ventes de dollars ont été le fil rouge du marché des changes. La liquidation des positions en dollar a profité à l'euro, la livre sterling, le franc suisse, le dollar australien, le dollar néo-zélandais et le dollar canadien à leur plus haut niveau depuis plusieurs années. Alors que le billet vert a continué de chuter lundi contre la plupart des devises, nous commençons également à voir plus d'actions à double sens, les investisseurs cherchant à prendre des bénéfices à l’approche de la fin d'année sur des positions courtes en dollars. Cette semaine le calendrier des publications aux Etats Unis est très léger, à l'exception des données sur l'inflation. Celle-ci devrait légèrement augmenter avec la hausse des prix du pétrole mais pas suffisamment pour entrainer une inflexion de la politique monétaire. On surveillera les marchés qui en cas de correction pourraient favoriser des achats de billet vert.

Cette semaine, l'accent sera mis sur l'Europe. Le Premier ministre britannique Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont tenu hier des discussions Brexit et malheureusement aucun accord n'a été conclu. Aucun progrès réel n'a été réalisé au cours des deux derniers jours. La livre sterling a été fortement vendue en réponse mais a rebondi de ses plus bas niveaux car les investisseurs espèrent qu'une rencontre physique entre Johnson et von der Leyen au cours des prochains jours donnera des résultats positifs.

La banque centrale européenne se réunit jeudi et les opérateurs s’attendent à une prolongation des mesures d’assouplissement. La hausse récente de la devise européenne est un facteur susceptible d’encourager les membres à plus de mesures accommodantes. En réaction une correction de l’euro n’est pas à exclure.

La devise du jour : GBP/USD : La livre corrige sous la résistance à 1,3500

Les négociations sur le Brexit provoquent des mouvements radicaux sur le câble. Hier la journée a été mouvementée avec une accélération baissière dans un premier temps avant une reprise au contact de la moyenne mobile à 34 périodes. Le signal de l’arrêt de la hausse en vigueur depuis Novembre avait été donné par une étoile filante, figure de retournement, au contact de la zone de résistance sous 1,3500. Le câble peut donc corriger vers l’oblique haussière.

Cependant tant que la livre contre dollar évolue au-dessus de cette dernière, la tendance moyen terme reste haussière. Un franchissement de la résistance à 1,3500 serait très positive. Il est difficile d’envisager un scénario prioritaire tant l’évolution est étroitement liée aux négociations qui arrivent à leur terme.

Evolution de la livre contre dollar en données quotidiennes :

