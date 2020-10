EUR/GBP : La livre sterling reste résiliente malgré les incertitudes du Brexit

Points-clés de l’article sur l’EUR/GBP :

La livre sterling résiliente malgré l’absence d’accord à moins de 3 mois de la fin de la période de transition

L’ EUR/GBP revient tester un support majeur à 0,90

La livre sterling a su rester résiliente ces derniers jours malgré les incertitudes de plus en plus importantes autour des négociations commerciales post-Brexit. A moins de 3 mois de la fin de la période de transition, la livre sterling évolue proche d’un plus haut d’un mois face à l’euro alors que les négociateurs européens et britanniques n’arrivent toujours pas à trouver de compromis sur la pêche et les garanties en terme de législation exigées par Bruxelles.

Le Royaume-Uni, qui espère obtenir un accord commercial identique au CETA (l’accord commercial entre l’UE et le Canada), critique les exigences de l’UE. Boris Johnson a déclaré vendredi que les Européens veulent pouvoir continuer à contrôler notre liberté à faire nos lois, notre pêche, d’une manière totalement inacceptable pour un pays indépendant.

Faute d’accord, le Premier ministre britannique a déclaré que ce sera un accord type australien, c’est-à-dire sans accord commercial large, mais seulement sur des industries spécifiques qui pourrait être sur la table.

Les incertitudes devraient donc rester importantes ces prochaines semaines. Le marché espère que l’UE et le Royaume-Uni trouve un accord commercial large, sinon, les échanges commerciaux entre les deux régions pourraient en pâtir. A mesure que nous approchons de la fin de la période de transition en décembre sans accord, la volatilité de la livre sterling sur les marchés devrait augmenter.

Sur le plan de l’analyse technique, l’EUR/GBP évolue dans un canal baissier depuis la mi-septembre, mais il revient désormais tester un support majeur : le seuil symbolique à 0,90. L’EUR/GBP a déjà rebondi dessus à plusieurs reprises, le ratio risque/rendement favorise donc les acheteurs à ce niveau de support, d’autant plus qu’il est renforcé par la borne basse du canal ascendant dans lequel l’EUR/GBP évolue depuis le début du printemps (oblique bleu dans le graphique).

Néanmoins, il sera préférable d’attendre un signal haussier comme une sortie par le haut du canal pour envisager à se positionner à l’achat. Les perspectives seraient alors haussières jusqu’au plus haut de septembre vers 0,9250, surtout si les négociations restent dans l’impasse.

Graphique 4 heures du cours de l’EUR/GBP réalisé sur TradingView :

