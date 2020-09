AUD/JPY, EUR/JPY, GBP/JPY : Les devises majeures ont inversé leur tendance de l’été contre le yen

Points clés de l’article :

Un contexte de rentrée différent de celui de l’été

AUD/JPY : Rebond sur sur 74,00

EUR/JPY : Une droite de polarité à 124,45 essentielle pour les prochaines séances

GBP/JPY : La baisse peut reprendre sous 136,60

Un contexte de rentrée différent de celui de l’été

Le marché des changes au mois de septembre a corrigé les mouvements des mois estivaux. Le Yen est recherché contre les devises dites « risk-on » et a attiré à nouveau des flux. Plusieurs facteurs expliquent ce changement de la part des investisseurs :

La valorisation des bourses a atteint des niveaux trop élevés pour beaucoup d’analystes et appelle à un réduction du niveau de risques

La résurgence de Covid-19 fait planer le doute sur la vigueur de la reprise économique et souligne sa fragilité

Les politiques monétaires et budgétaires montrent leurs limites sans nouvelles mesures de relance

Le risque grandissant d’une élection américaine contestée ajoute de l’incertitude

Depuis le début de la semaine, le rebond des marchés actions tempère le retournement du mois de septembre sur tous les actifs mais il faudra des confirmations pour que la reprise des mouvements de cet été reprenne.

AUD/JPY : Rebond sur 74,00

Le dollar australien contre yen a cassé en clôture sa moyenne mobile à 20 jours et une oblique haussière rompant avec la tendance haussière en vigueur tout l’été. Un support du mois de juillet a été testé et permis un rebond. Tant que l’on reste au-dessus des 74, la hausse peut se poursuivre vers la résistance à 76,80. Le RSI est sorti de sa zone de survente et est haussier.

Sous les 74,00 la baisse pourrait s’amplifier vers un point bas de Juin à 72,50 qui correspond aussi à la moyenne mobile à 200 jours.

Evolution du dollar australien contre yen japonais en données quotidiennes :

EUR/JPY : Une droite de polarité à 124,45 essentielle pour les prochaines séances

L’euro contre yen a cassé une droite de tendance à 124,45 dont l’objectif donne un niveau de 122 qui correspond à une ancienne résistance de juillet qui devient support selon le principe de polarité. L’objectif n’a pas été atteint, la paire a formé un creux à 122,38, mais reste d’actualité tant que les cours ne refranchissent pas 124,45 qui devient résistance. Un rejet de ce niveau formerait un creux descendant et le mouvement pourrait reprendre vers l’objectif.

Evolution de l’euro contre yen en données quotidiennes :

GBP/JPY : La baisse peut reprendre sous 136,60

La livre contre yen a connu une correction plus marquée reflétant les inquiétudes actuelles liées au Brexit et au Covid en Grande Bretagne. La baisse s’est arrêtée sue le niveau de 133 avce un RSI en zone de survente mais tant que la paire ne franchit pas la résistance à 136,60, le risque est un retour vers ce dernier creux et vers le support à 131,77.

Evolution de la livre contre yen en données quotidiennes :

