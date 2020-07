AUD/USD : Le dollar Australien reste fort

Points clés de l’article :

La reprise chinoise et la faiblesse du dollar constituent un terrain fertile pour le dollar australien

La tendance haussière se poursuit

Le dollar Australien profite à plein de la faiblesse du dollar et de la santé de l’économie chinoise

L'activité manufacturière de la Chine a légèrement augmenté en juillet et les commandes à l'exportation se sont renforcées malgré la faiblesse de la demande américaine et européenne, selon une enquête, qui indique que la deuxième plus grande économie du monde se remet progressivement de la pandémie de coronavirus.

L'indice mensuel des directeurs d'achat publié par le bureau chinois des statistiques est passé de 50,9 en juin à 51,1 sur une échelle de 100 points. Les chiffres supérieurs à 50 indiquent une augmentation de l'activité.

L'économie a connu une croissance étonnamment forte de 3,2 % par rapport à l'année précédente au cours des trois mois qui se sont terminés en juin, rebondissant après une contraction de 6,8 % au trimestre précédent.

L'industrie manufacturière est proche de la normale, mais le commerce de détail, les restaurants et les autres industries de services sont en difficulté.

Le dollar a atteint jeudi un nouveau plus bas niveau depuis deux ans contre un panier de devises. La reprise des actions après une ouverture en baisse jeudi a freiné la demande de liquidités pour le dollar. De plus, l'absence de mouvement vers un compromis entre les républicains et les démocrates sur un nouveau projet de loi de sauvetage en cas de pandémie a pesé sur le billet vert, car cela est négatif pour la croissance économique américaine et négatif pour la politique de la Fed. Le secrétaire au Trésor Mnuchin a déclaré tard mercredi soir qu'après trois jours de négociations, "nous sommes encore très éloignés sur de nombreux points".

Une chute des rendements des obligations américaines était baissière pour le dollar puisque le rendement des obligations à 10 ans est tombé jeudi à 0,536%, son plus bas niveau depuis 4 mois et demi.

Le dollar australien donc poursuit sa hausse vers la résistance hebdomadaire de 2019 à0,7295. Les cours évoluent au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes qui est haussière et d’une oblique ascendante. La résistance à 0,7064 franchie le 21 juillet a servi de support 3 jours plus tard. Tant que les cours restent au-dessus de ce niveau la hausse peut se poursuivre . En cas de cassure les prix s’engageraient dans une phase de consolidation vers 0,6775.

La hausse pourrait maintenant au minimum ralentir étant donné que le RSI se situe en zone de surachat. Une respiration est en effet nécessaire après la hausse en vigueur depuis Mars.

Evolution des cours du dollar australien contre dollar américain en données quotidiennes :

