GBP/USD : Vers un recul de la livre sterling avant la décision des Européens

Vers un retour de la livre sterling à 1,2950$ ?

Un Brexit « doux » pourrait soutenir le GBP/USD jusqu’à 1,43$

La Livre sterling plafonne sous une résistance technique importante à 1,30 dollar depuis la semaine dernière. Le GBP/USD n’a pas réussi à franchir cette résistance malgré le soutien en début de semaine des parlementaires britanniques à l’accord de divorce de Boris Johnson.

Les opérateurs de marché semblent vouloir attendre davantage de preuves qu’un Brexit sans accord aura bien lieu. Les Européens doivent donner leur décision lundi 29 octobre s’ils autorisent un nouveau report du Brexit, demandé par le parlement britannique pour avoir suffisamment de temps pour une lecture plus approfondie de l’accord du divorce. Cette décision pourrait être source de volatilité.

En attendant, le marché pourrait continuer à prendre des bénéfices sur la livre sterling après avoir bondi de 5% face au dollar la semaine dernière.

Graphique 4 heures du GBP/USD réalisé sur TradingView :

L’analyse technique met par ailleurs en évidence des signaux baissiers à court terme. Le GBP/USD a complété une figure de retournement baissière en tête et épaules. L’objectif théorique de cette figure chartiste est 1,2665$. La figure chartiste serait invalidée si le cours rebondissait au-delà de son épaule droite à 1,2950$.

Sur du moyen/long terme, le GBP/USD présente des perspectives haussières tant sur le plan fondamental que technique.

Un Brexit « doux » pourrait soutenir le GBP/USD jusqu’à 1,43$

Les perspectives d’un « soft Brexit » depuis septembre ont permis à la livre sterling de surperformer les autres devises majeures alors que les craintes d’un « hard Brexit » étaient importantes pendant tout l’été.

Grâce à ce soulagement, l’analyse technique a pu donner un signal technique haussier de long terme. Le GBP/USD est sorti par le haut d’un biseau descendant dans lequel il évoluait depuis le début de l’année. Cette figure chartiste est une configuration haussière avec un objectif théorique à 1,43$

Graphique journalier du GBP/USD réalisé sur TradingView :

Bien évidemment, l’avenir de la livre se jouera essentiellement avec le Brexit. Un Brexit sans accord invaliderait se scénario et un retour à 1,20$ serait alors à prévoir. Mais il me semble peu probable que les Européens n’accordent pas de délai supplémentaire après une telle avancée dans le Brexit. Cela compromettrait 3 années de négociations à cause d’un simple report de quelques mois…. Scénario possible mais qui me semble peu probable. Je privilégie donc une hausse de la livre plutôt qu’une baisse sur du moyen et long terme.

