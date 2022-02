Or : Les prix s’envolent avec la crise en Ukraine

Points clés de l’article :

La crise Ukrainienne et un ton moins restrictif de la Fed renforcent les achats d’or

Les cours de l’or franchissent deux obstacles importants

L'or a dépassé la barre des 1 890 dollars aujourd’hui , prolongeant sa dynamique haussière à des niveaux jamais vus depuis juin 2021, alors que les investisseurs s'inquiètent de l'escalade des tensions géopolitiques impliquant l'Occident, la Russie et l'Ukraine. L'OTAN a déclaré qu'elle n'avait pas vu la Russie retirer ses troupes des frontières de l'Ukraine, tandis que les médias russes ont fait état de tirs de mortier dans l'est de l'Ukraine. L'Occident accuse la Russie de se préparer à une invasion, tandis que Moscou affirme qu'elle retire certaines troupes et accuse Kiev de préparer une escalade pour tenter de reprendre par la force les territoires tenus par les rebelles. Ces informations contradictoires renforcent l’incertitude des opérateurs et amènent des flux d’investissement vers le métal jaune, valeur refuge.

Outre les achats de valeurs refuges, le compte rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale a montré que les responsables de la politique monétaire américaine ne sont peut-être pas aussi restrictifs que les investisseurs le craignaient, car ils n'ont pas donné d'indications sur une hausse de 50 points de base du taux pour le mois de Mars, ce qui a fait grimper le lingot. Une moindre hausse des taux fait perdre de l’intérêt à posséder des obligations et pousse à la diversification des portefeuilles avec une part plus élevée du métal jaune.

L’Or vient de franchir simultanément une oblique baissière et une résistance horizontale à 1877 USD apportant un signal positif pour l’évolution des cours. Les prix pourraient rejoindre le prochain obstacle à 1916 USD qui en cas de dépassement libèrerait un potentiel vers 1960 USD.

Les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes sont orientées à la hausse et soutiennent cette lecture haussière.

La dynamique positive serait invalidée sous 1840 USD.

Evolution de l’or en données quotidiennes :

