Morning Meeting Forex : Dans l’attente de la Fed, USD/CHF ; le franc suisse se raffermit

La Fed et Evergrande toujours au centre de l’attention des marchés

USD/CHF : La paire a atteint l’objectif défini par la sortie d’un triangle

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

AUD/JPY Baissier 82,1 77,8 AUD/USD Baissier 0,75 0,7106 EUR/AUD Haussier 1,6266 1,59 Test résistance EUR/CHF Neutre 1,0985 1,0835 Etoile du soir EUR/GBP Neutre 0,872 0,845 MM200 en résistance EUR/JPY Neutre 130,75 127,94 Rebond sur support EUR/USD Neutre 1,1909 1,166 GBP/JPY Baissier 153,45 149,18 Test support GBP/USD Baissier 1,389 1,357 NZD/USD Neutre 0,73 0,679 Oblique baissière en résistance USD/CHF Haussier 0,9473 0,91 Oblique haussière en support USD/CAD Neutre 1,295 1,25 Rejet zone de résistance USD/JPY Neutre 110,7 108,7 Rebond sur MM200

La Fed et Evergrande toujours au centre de l’attention des marchés

Le dollar américain s'est légèrement détendu après avoir atteint son plus haut niveau depuis près d'un mois, alors que les marchés boursiers mondiaux se sont quelque peu raffermis mardi, au lendemain d'un climat d’aversion pour le risque dominé par l'incertitude concernant la solvabilité de la société chinoise Evergrande, tandis que les investisseurs attendent les résultats de la réunion de politique monétaire de deux jours de la Réserve fédérale.

Les investisseurs sont dans l’expectative avant l'annonce de la politique de la Fed ce soir dans l’espoir de signes indiquant quand la banque centrale commencera à réduire son programme massif d'achat d'obligations. D’autres banques centrales dans le monde suivront cette semaine avec notamment la banque d’Angleterre demain.

L’autre sujet majeur concerne le géant chinois de l’immobilier Evergrande qui doit rembourser un coupon demain et qui se trouve en état de faillite. La règle « too big to fail » va-t-elle s’appliquer comme aux Etats Unis lors de la crise Lehman Brothers ? Pour l’instant les autorités chinoises n’ont fait aucune déclaration.

Avant que la crise de la dette d'Evergrande n'ébranle les marchés, le dollar avait été soutenu avant la réunion de la Fed cette semaine, les économistes interrogés dans le cadre d'un sondage Reuters s'attendant à ce que les décideurs politiques fassent part de leurs attentes quant à un plan de réduction progressive de la dette repoussé à novembre. ( Voir par ailleurs l’article sur le dollar)

Le dollar canadien était sur le point de mettre fin à trois jours consécutifs de baisse face au billet vert, après que le Premier ministre canadien Justin Trudeau ait été réélu pour un troisième mandat mais n'a pas réussi à obtenir une majorité aux élections législatives.

USD/CHF : La paire a atteint l’objectif défini par la sortie d’un triangle

Le dollar suisse a atteint l’objectif défini par la sortie d’une figure en forme de triangle rectangle. La hauteur de la figure reportée sur le point de sortie donnait un objectif à 0,9310. Des prises de bénéfices s’en sont suivi.

La baisse des cours depuis deux séances ne remet pas en cause pour l’instant la tendance positive au-dessus d’une oblique haussière qui soutient la paire depuis Août. Un rebond pourrait relancer la progression vers la prochaine résistance à 0,9473.

La cassure de l’oblique remettrait en cause ce scénario haussier et le passage sous le fort support à 0,9100 donnerait un signal baissier.

Evolution du dollar contre franc suisse en données quotidiennes :

